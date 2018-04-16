У віці 28 років помер шведський ді-джей і зірка електронної музики Avicii

Шведського ді-джея і музиканта Тіма Берглінга (сценічний псевдонім - Avicii) у п'ятницю, 20 квітня, знайшли мертвим у місті Маскат - столиці Оману. Про це повідомляє низка інформагенцій з посиланням на речницю музиканта.

Представниця Avicii відмовилася розголошувати деталі трагічної події, зокрема чому музикант перебував у Омані. Вона тільки додала, що родина музиканта "вбита горем", і попросила поважати право родичів Тіма Берглінга на недоторканність приватного життя "в цей важкий час".

Avicii здобув міжнародну популярність улітку 2013 року завдяки хіту "Wake me Up". За даними компанії GfK, у Німеччині ця композиція стала другим найпопулярнішим хітом усіх часів за кількістю завантажень. На першому місці - шлягер Гелене Фішер (Helene Fischer) "Atemlos durch die Nacht".

Avicii вважали одним із найуспішніших ді-джеїв електро-поп-музики. Він співпрацював із Крісом Мартіном з британського гурту Coldplay, Jon Bon Jovi, Роббі Вільямсом і Мадонною. У 2014 році він здобув нагороди у двох номінаціях найважливішої німецької музичної премії Echo: "Хіт року" (за "Wake Me Up") та "Митець електронної танцювальної музики".

За кілька місяців після того музикант скасував свої гастролі у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. У 2016 році Avicii несподівано оголосив, що більше не виступатиме на сцені, але продовжував писати музику.