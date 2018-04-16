У віці 28 років помер шведський ді-джей і зірка електронної музики Avicii
Музиканта, який став відомим завдяки хіту "Wake me Up", знайшли мертвим у столиці Оману - Маскаті. Речниця Avicii відмовилася повідомляти деталі трагічної події.
DJ Avicii (справжнє ім'я - Тім Берглінг)
Шведського ді-джея і музиканта Тіма Берглінга (сценічний псевдонім - Avicii) у п'ятницю, 20 квітня, знайшли мертвим у місті Маскат - столиці Оману. Про це повідомляє низка інформагенцій з посиланням на речницю музиканта.
Представниця Avicii відмовилася розголошувати деталі трагічної події, зокрема чому музикант перебував у Омані. Вона тільки додала, що родина музиканта "вбита горем", і попросила поважати право родичів Тіма Берглінга на недоторканність приватного життя "в цей важкий час".
Avicii здобув міжнародну популярність улітку 2013 року завдяки хіту "Wake me Up". За даними компанії GfK, у Німеччині ця композиція стала другим найпопулярнішим хітом усіх часів за кількістю завантажень. На першому місці - шлягер Гелене Фішер (Helene Fischer) "Atemlos durch die Nacht".
Avicii вважали одним із найуспішніших ді-джеїв електро-поп-музики. Він співпрацював із Крісом Мартіном з британського гурту Coldplay, Jon Bon Jovi, Роббі Вільямсом і Мадонною. У 2014 році він здобув нагороди у двох номінаціях найважливішої німецької музичної премії Echo: "Хіт року" (за "Wake Me Up") та "Митець електронної танцювальної музики".
За кілька місяців після того музикант скасував свої гастролі у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. У 2016 році Avicii несподівано оголосив, що більше не виступатиме на сцені, але продовжував писати музику.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Девід Боуї († 10 січня, 69 років)
З ним світ втратив одного з найбільших поп-героїв за всю історію. Боуї створив власний музичний всесвіт, власний світ звуку і музики. 140 мільйонів проданих дисків закарбували його ім'я у переліку найуспішніших музикантів світу.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Алан Рікман († 14 січня, 69 років)
Британський актор театру і кіно грав як злочинців, так і романтичних героїв. Важливими складовими його успіху були голос з незвичайним тембром, своєрідна манера мови і бездоганна англійська вимова. Саме голос надав особливого шарму його герою Северусу Снейпу з екранізації романів про Гаррі Поттера. За головну роль у фільмі "Распутін" він удостоївся премій "Золотий Глобус" і "Еммі".
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Умберто Еко († 19 лютого, 84 роки)
Роман "Ім'я троянди" 1980 року став бестселером, зробивши італійця відомим на весь світ. Але й "Маятник Фуко" (1988), й "Бавдоліно" (2000) принесли Еко успіх у світовій літературі. Його романи перекладено понад 60-ма мовами. Еко був не лише автором, а й професором семіотики, тож знаки, коди, символи та алюзії в його текстах відкривають широкий простір для інтерпретацій.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Прінс († 21 квітня, 57 років)
Його смерть також була несподіваною. Прінс був митцем, чия творчість значно вплинула на музику 20 століття. Причиною його смерті називають передозування знеболювальним. Такі пісні, як "Purple Rain" чи "Kiss", нові стилістичні напрямки та видовищні перформанси Прінса - це те, що залишиться у спогадах про нього.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Ґец Ґеорге († 19 червня, 77 років)
Його називають одним з найкращих німецьких акторів всіх часів. Роль комісара поліції в телесеріалі "Місце злочину" була найвідомішою, але не єдиною в кар'єрі цього талановитого актора. У кожного покоління в Німеччині є свій "улюблений Ґец" - будь то прославлений герой, сумний лицар, блазень, виплодок пекла або проста людина.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Соня Рікель († 25 серпня, 86 років)
Шлейфові плетені максі-сукні зробили її знаменитою і принесли прізвисько "королева трикотажу". Її фірмовий знак - зухвалі смуги та яскраві кольори або контраст чорного з білим. Дизайнерка прагнула, щоб клієнтки відчували себе вільними та унікальними в її сукнях. Своїми нестандартними рішеннями Соня Рікель майже півстоліття збагачувала світ моди.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Олег Попов († 2 листопада, 86 років)
Олег Попов смішив чимало поколінь дітей. Критики та шанувальники називали його "сонячним клоуном" і "поетом цирку". Попов вважався одним з найкращих майстрів клоунської справи у світі. Помер він несподівано під час гастролей з програмою "Хай завжди буде сонце" у Ростові-на-Дону.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Леонард Коен († 7 листопада, 82 роки)
Більшість запам'ятала його як співака з хрипким голосом, овіяного аурою меланхолії. Своїми філософськими текстами, роздумами про кохання та тугу Коен здобув славу одного з найбільших поетів поп-музики поруч з Бобом Діланом. Він видав 14 студійних альбомів, останній - у жовтні 2016 року.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Девід Гамільтон († 25 листопада, 83 роки)
Славу британському фотографу у 1970-х роках принесли м'яко сфокусовані світлини юних оголених дівчат. Критики називали його стиль кічевим, навіть порнографічним або латентно педофільським. До його найвідоміших здобутків належить також еротичний фільм "Білітіс", де Гамільтон був режисером. Кілька моделей звинувачували Гамільтона у зґвалтуванні. Сам митець усе заперечував.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Джордж Майкл († 25 грудня, 53 роки)
Наче музичному світу цього року було недостатньо втрат! Несподівано на різдвяні свята помер і Джордж Майкл. Відомим на весь світ він став у 1980-х роках, коли співав у дуеті "Wham!". Сольна кар'єра британця, розпочата 1987 року, теж була успішною: продано близько 100 мільйонів записів його альбомів. Джордж Майкл двічі отримав "Греммі".
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Керрі Фішер († 27 грудня, 60 років)
Акторка Керрі Фішер, яка стала всесвітньо відомою завдяки ролі принцеси Леї в культовій сазі "Зоряні війни", померла від серцевого нападу. Фішер багато знімалася в Голлівуді. Її останньою роботою стала роль у восьмому епізоді "Зоряних воєн". Картина вийде на великий екран в грудні 2017 року.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Деббі Рейнольдс († 28 грудня, 84 роки)
Лише через день після раптової смерті Керрі Фішер († 27 грудня, 60 років) також від серцевої недостатності померла 28 грудня її мати, голлівудська акторка Деббі Рейнольдс, світову популярність якій приніс кіномюзикл "Співаючи під дощем", де вона виступила як блискуча танцівниця і (частково) як співачка.