 У Вірменії тривають протести: прем′єр Саргсян закликав опозицію до діалогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

У Вірменії тривають протести: прем'єр Саргсян закликав опозицію до діалогу

Опозиції та уряду треба сісти за стіл переговорів, вважає прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян. Опозиція наполягає на відставці Саргсяна. У столиці країни тривають протести.

Серж Саргсян

Серж Саргсян

DW.COM

У Вірменії тривають протести проти призначення прем'єром екс-президента Сержа Саргсяна. Поліція надалі затримує протестувальників десятками. В ОБСЄ нагадують про важливість права на мирні зібрання. (19.04.2018)

Масові акції протесту в Єревані тривають, число їх учасників зростає. Хто ці люди, які вийшли на вулиці і площі вірменської столиці, і чого вони домагаються, з'ясовувала DW. (19.04.2018)

Прихильники опозиції знову блокують рух автотранспорту на вулицях Єревана, протестуючи проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра. У поліції повідомили про понад 160 затриманих. (20.04.2018)

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян закликав опозиційного депутата Нікола Пашиняна до діалогу з метою уникнення непоправних втрат. Заклик Саргсяна поширила в суботу, 21 квітня, прес-служба уряду Вірменії.

На думку керівника вірменського уряду, розпочати діалог "необхідно негайно" з огляду на нинішній розвиток внутрішньополітичної ситуації, передає інформагенція "Інтерфакс".

Натомість Пашинян відхилив пропозицію Саргсяна. "Ми готові обговорити лише умови його відставки", - сказав опозиційний політик. Пашинян також порадив прем'єрові негайно прийняти вимоги опозиції.

Нагадаємо, в Вірменії вже більше тижня тривають масові акції протесту проти призначення на прем'єрський пост Саргсяна. Під час виступів 21 квітня в Єревані поліція вже затримала понад 40 мітингарів.

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