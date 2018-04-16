У Вірменії тривають протести: прем'єр Саргсян закликав опозицію до діалогу

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян закликав опозиційного депутата Нікола Пашиняна до діалогу з метою уникнення непоправних втрат. Заклик Саргсяна поширила в суботу, 21 квітня, прес-служба уряду Вірменії.

На думку керівника вірменського уряду, розпочати діалог "необхідно негайно" з огляду на нинішній розвиток внутрішньополітичної ситуації, передає інформагенція "Інтерфакс".

Натомість Пашинян відхилив пропозицію Саргсяна. "Ми готові обговорити лише умови його відставки", - сказав опозиційний політик. Пашинян також порадив прем'єрові негайно прийняти вимоги опозиції.

Нагадаємо, в Вірменії вже більше тижня тривають масові акції протесту проти призначення на прем'єрський пост Саргсяна. Під час виступів 21 квітня в Єревані поліція вже затримала понад 40 мітингарів.