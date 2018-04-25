У Вірменії тривають масові протести

У Єревані в четвер, 26 квітня, продовжилися акції громадянської непокори чинній владі, організовані лідером протестного руху, депутатом парламенту Ніколом Пашиняном. Тисячі людей вийшли на вулиці міста, передає інформагенція "Інтерфакс".

Напередодні на мітингу Пашинян закликав прихильників у четвер знову вийти на акцію, перекривати дороги, паралізувати автомобільний рух. "Ми вимагаємо капітуляції Республіканської партії", - сказав Пашинян, говорячи про правлячу партію Вірменії, що має більшість голосів у парламенті.

Підготовка до виборів нового прем'єра

1 травня на спеціальному засіданні парламенту Вірменії обговорюватиметься питання проведення цих виборів нового прем'єра. Поки що єдиним кандидатом висунуто опозиціонера Пашиняна. Він обіцяє, що послабить повноваження посади прем'єр-міністра, якщо обійме цю посаду. Окрім того, політик не виключив, що чинні міністри можуть зберегти свої крісла. "Ми не можемо дозволити корумпованій системі - Республіканської партії - знову керувати Вірменією. Це виключено. Для нас є принциповою посада прем'єра, оскільки важелі влади сконцентровані в руках прем'єра. Але я не виключаю, що деякі члени чинного уряду можуть бути в складі тимчасового уряду", - сказав Пашинян в інтерв'ю вірменському телеканалу "Кентрон".

Як повідомлялося, у парламенті Вірменії розпалася правляча коаліція, однак Республіканська партія досі зберігає за собою більшість.

З 13 квітня в Єревані і низці інших міст Вірменії проходили масові мітинги і акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра. Протести очолив опозиційний депутат Нікол Пашинян. 23 квітня Саргсян пішов у відставку, виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії призначили представника правлячої Республіканської партії Карена Карапетяна. Одразу після цього Пашинян висунув ряд нових вимог до влади.

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