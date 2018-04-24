У Вірменії розпалась коаліція, лідер протестів висунутий у прем'єри

Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" (ВРФД) заявила, що виходить з коаліції із керівною Республіканською партією. "Ураховуючи ситуацію, що склалася, заявляємо про припинення нашої участі у політичній коаліції", - повідомила політична сила у середу, 25 квітня.

"Наразі ж Національні збори (вірменський парламент. - Ред.) мають обрати прем'єр-міністра, який користується довірою народу", - цитує агенція "Інтерфакс". Партія наполягає, що криза в країні не повинна тривати довго. Там вважають, що сформований новим прем'єром уряд має розробити програму для розрядки внутрішньополітичної напруги та підготовки й проведення позачергових парламентських виборів з гарантією демократичних умов.

Після виходу "Дашнакцутюн" з коаліції у Республіканської партії залишається більшість у парламенті - у неї 58 мандатів у 105-місних Національних зборах. Для обрання прем'єр-міністра потрібно 53 голоси. "Дашнакцутюн" має кілька міністерських портфелів у нинішньому вірменському уряді.

Тим часом у середу парламентська фракція опозиційної політичної сили "Елк" висунула кандидатом у прем'єр-міністри свого керівника та лідера протестного руху Ніколу Пашиняна. В країні у середу продовжуються багатотисячні антиурядові акції протесту.

Попри масштабне народне незадоволення парламент Вірменії 17 квітня обрав екс-прем'єра Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Уже через тиждень він змушений залишити свою посаду через протести. Пішов у відставку і його уряд. Виконувачем обов'язків прем'єра став ще один член Республіканської партії Карен Карапетян.

Дивитись відео 03:13 Поділитись Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2waDS Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу