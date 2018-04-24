У Вірменії розпалась коаліція, лідер протестів висунутий у прем'єри

Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" (ВРФД) заявила, що виходить з коаліції із керівною Республіканською партією. "Ураховуючи ситуацію, що склалася, заявляємо про припинення нашої участі у політичній коаліції", - повідомила політична сила у середу, 25 квітня.
"Наразі ж Національні збори (вірменський парламент. - Ред.) мають обрати прем'єр-міністра, який користується довірою народу", - цитує агенція "Інтерфакс". Партія наполягає, що криза в країні не повинна тривати довго. Там вважають, що сформований новим прем'єром уряд має розробити програму для розрядки внутрішньополітичної напруги та підготовки й проведення позачергових парламентських виборів з гарантією демократичних умов.
Після виходу "Дашнакцутюн" з коаліції у Республіканської партії залишається більшість у парламенті - у неї 58 мандатів у 105-місних Національних зборах. Для обрання прем'єр-міністра потрібно 53 голоси. "Дашнакцутюн" має кілька міністерських портфелів у нинішньому вірменському уряді.
Тим часом у середу парламентська фракція опозиційної політичної сили "Елк" висунула кандидатом у прем'єр-міністри свого керівника та лідера протестного руху Ніколу Пашиняна. В країні у середу продовжуються багатотисячні антиурядові акції протесту.
Попри масштабне народне незадоволення парламент Вірменії 17 квітня обрав екс-прем'єра Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Уже через тиждень він змушений залишити свою посаду через протести. Пішов у відставку і його уряд. Виконувачем обов'язків прем'єра став ще один член Республіканської партії Карен Карапетян.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Дотиснули
23 квітня під тиском багатотисячних акцій протесту екс-президент та чинний глава уряду Серж Саргсян погодився скласти повноваження. Вранці цього дня до протестувальників, які демонстрували з 13 квітня, приєдналися солдати однієї з військових частин Єревана, а поліція звільнила затриманого напередодні лідера опозиції Нікола Пашиняна.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Мітинги проти Саргсяна
Приводом до антиурядових протестів в Єревані стало обрання прем'єр-міністром країни Сержа Саргсяна, який до цього двічі перебував на посаді президента. Таким чином, з 2007 року він обіймає керівні посади у Вірменії. Нещодавні конституційні зміни передбачають перехід на парламентську форму правління, що давало змогу Саргсяну залишитися при владі.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Вірмени невдоволені рівнем життя
70 % мешканців країни невдоволені соціально-економічною ситуацією, низькими зарплатами та пенсіями, відсутністю робочих місць та майже масовою міграцією, відзначає директор Інституту філософії та права Академії наук Вірменії Геворг Погосян. При цьому величезне невдоволення, за його словами, викликала незмінюваність влади.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Нікол Пашинян - лідер протестів та парламентської опозиції
Акції протесту проходили під керівництвом Нікола Пашиняна - лідера опозиційної парламентської фракції "Елк" ("Вихід"). Через кілька днів після початку протестних виступів Пашинян оголосив "революційну ситуацію" в республіці та початок "оксамитової революції". "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - сказав депутат своїм прибічникам 17 квітня.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
"Тотальні акції непокори"
Поліція назвала протести незаконними та поширила відповідні заяви. Проте це не справило належного впливу: постанова про заборону акцій, вручена заступником начальника поліції Єревана лідеру опозиції Ніколу Пашиняну, була демонстративно розірвана. Пашинян заявив про початок "тотальних акцій непокори".
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Жорсткі дії правоохоронців
Поліція пішла на жосткі дії проти учасників масових акцій протесту. На проспекті Баграмяна, де знаходяться парламент та президентська резиденція, правоохоронці розтягнули колючий дріт та підтягнули додаткові сили - БТР-и, водомети, іншу спецтехніку. Маніфестанти тримали в руках вувузели, барабани, стяги та плакати.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Щодня - десятки затримань
Протягом 11-ти днів протестів правоохоронці затримували десятки людей, багатьох з яких згодом звільняли. 22 квітня тільки у Єревані понад 200 протестувальників потрапили у відділки. Поліція та спецпризначенці застосували і спецзасоби для разгону демонстрантів.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Безрезультатні перемовини за добу до відставки
22 квітня Саргсян і Пашинян сіли за стіл перемовин, які зрештою провалилися. "Йдеться не про діалог, а про нашу програму", - заявив опозиціонер, який пояснив, що має намір обговорити з Саргсяном умови його відставки та "мирної передачі влади". Екс-президент відповів, що політична сила, яка отримала на виборах 7-8 відсотків голосів, не може говорити від імені народу, і пішов з перемовин.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
"Обезголовлення" протестного руху
Після безрезультатної зустрічі з Саргсяном протести продовжились. Поліцейські, своєю чергою, продовжили вивозити протестувальників у відділки. Серед затриманих опинились лідер опозиції Пашинян та ще два депутати з партії "Елк" - Сасун Мікаелян та Арарат Мірзоян.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Мешканці та гості міста все розуміли
Акції протесту в Єревані спричинили багато незручностей для мешканців та гостей міста. Перекривалися автомагістралі, з перебоями працював транспорт, багато хто не міг потрапити на роботу, постраждав учбовий процес в школах та вишах. Багато людей були невдоволені тим, що порушився звичний плин життя. Але загалом єреванці з розумінням поставились до подій в центрі столиці.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Занепокоєння в Брюсселі
Європейський Союз неодноразово в останні дні заявляв, що стежить за ситуацією у Вірменії, котра спільно з п'ятьма іншими країнами бере участь в програмі ЄС "Східне партнерство". Раніше Брюссель закликав вірменську владу поважати право демонстрантів на свободу мирних зібрань.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Двостроковий президент та тижневий прем'єр-міністр
23 квітня пообіді прем'єр-міністр Серж Саргсян заявив, що вирішив виконати вимоги опозиції та залишити політику. У його заяві про відставку йдеться: "Існує кілька рішень у ситуації, що склалася. Але жодне не для мене... Бажаю миру нашій країні". Очікується, що незабаром у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори.
Автор: Ольга Міщенко, Юлія Куценко