 У Вірменії розпалась коаліція, лідер протестів висунутий у прем′єри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Вірменії розпалась коаліція, лідер протестів висунутий у прем'єри

У Республіканської партії, утім, залишається більшість у парламенті. Від неї очікують організації дострокових виборів у Вірменії.

Протести у Вірменії тривають

Протести у Вірменії тривають

Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" (ВРФД) заявила, що виходить з коаліції із керівною Республіканською партією. "Ураховуючи ситуацію, що склалася, заявляємо про припинення нашої участі у політичній коаліції", - повідомила політична сила у середу, 25 квітня.

DW.COM

Несподівано швидко глава вірменського уряду Серж Саргсян піддався тискові вулиці і пішов у відставку. Однак ще не зовсім зрозуміло, у якому напрямку піде тепер країна, пише Міодраг Шоріч. (24.04.2018)

Масові протести призвели до відставки 23 квітня новоспеченого прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна. Завдяки чому протестувальники досягли успіху і як розвиватимуться події далі, дізнавався кореспондент DW в Єревані. (23.04.2018)

"Наразі ж Національні збори (вірменський парламент. - Ред.) мають обрати прем'єр-міністра, який користується довірою народу", - цитує агенція "Інтерфакс". Партія наполягає, що криза в країні не повинна тривати довго. Там вважають, що сформований новим прем'єром уряд має розробити програму для розрядки внутрішньополітичної напруги та підготовки й проведення позачергових парламентських виборів з гарантією демократичних умов.

Після виходу "Дашнакцутюн" з коаліції у Республіканської партії залишається більшість у парламенті - у неї 58 мандатів у 105-місних Національних зборах. Для обрання прем'єр-міністра потрібно 53 голоси. "Дашнакцутюн" має кілька міністерських портфелів у нинішньому вірменському уряді.  

Тим часом у середу парламентська фракція опозиційної політичної сили "Елк" висунула кандидатом у прем'єр-міністри свого керівника та лідера протестного руху Ніколу Пашиняна. В країні у середу продовжуються багатотисячні антиурядові акції протесту. 

Попри масштабне народне незадоволення парламент Вірменії 17 квітня обрав екс-прем'єра Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Уже через тиждень він змушений залишити свою посаду через протести. Пішов у відставку і його уряд. Виконувачем обов'язків прем'єра став ще один член Республіканської партії Карен Карапетян.
Дивитись відео 03:13

Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу

  • Демонстранти в Єревані, фото з архіву

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Дотиснули

    23 квітня під тиском багатотисячних акцій протесту екс-президент та чинний глава уряду Серж Саргсян погодився скласти повноваження. Вранці цього дня до протестувальників, які демонстрували з 13 квітня, приєдналися солдати однієї з військових частин Єревана, а поліція звільнила затриманого напередодні лідера опозиції Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мітинги проти Саргсяна

    Приводом до антиурядових протестів в Єревані стало обрання прем'єр-міністром країни Сержа Саргсяна, який до цього двічі перебував на посаді президента. Таким чином, з 2007 року він обіймає керівні посади у Вірменії. Нещодавні конституційні зміни передбачають перехід на парламентську форму правління, що давало змогу Саргсяну залишитися при владі.

  • Вірмени невдоволені рівнем життя

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Вірмени невдоволені рівнем життя

    70 % мешканців країни невдоволені соціально-економічною ситуацією, низькими зарплатами та пенсіями, відсутністю робочих місць та майже масовою міграцією, відзначає директор Інституту філософії та права Академії наук Вірменії Геворг Погосян. При цьому величезне невдоволення, за його словами, викликала незмінюваність влади.

  • Лідер протестів та парламентської опозиції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Нікол Пашинян - лідер протестів та парламентської опозиції

    Акції протесту проходили під керівництвом Нікола Пашиняна - лідера опозиційної парламентської фракції "Елк" ("Вихід"). Через кілька днів після початку протестних виступів Пашинян оголосив "революційну ситуацію" в республіці та початок "оксамитової революції". "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - сказав депутат своїм прибічникам 17 квітня.

  • Поліція вважала акції незаконними

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Тотальні акції непокори"

    Поліція назвала протести незаконними та поширила відповідні заяви. Проте це не справило належного впливу: постанова про заборону акцій, вручена заступником начальника поліції Єревана лідеру опозиції Ніколу Пашиняну, була демонстративно розірвана. Пашинян заявив про початок "тотальних акцій непокори".

  • Жорсткі дії поліції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Жорсткі дії правоохоронців

    Поліція пішла на жосткі дії проти учасників масових акцій протесту. На проспекті Баграмяна, де знаходяться парламент та президентська резиденція, правоохоронці розтягнули колючий дріт та підтягнули додаткові сили - БТР-и, водомети, іншу спецтехніку. Маніфестанти тримали в руках вувузели, барабани, стяги та плакати.

  • Щодня - десятки затримань

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Щодня - десятки затримань

    Протягом 11-ти днів протестів правоохоронці затримували десятки людей, багатьох з яких згодом звільняли. 22 квітня тільки у Єревані понад 200 протестувальників потрапили у відділки. Поліція та спецпризначенці застосували і спецзасоби для разгону демонстрантів.

  • Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    22 квітня Саргсян і Пашинян сіли за стіл перемовин, які зрештою провалилися. "Йдеться не про діалог, а про нашу програму", - заявив опозиціонер, який пояснив, що має намір обговорити з Саргсяном умови його відставки та "мирної передачі влади". Екс-президент відповів, що політична сила, яка отримала на виборах 7-8 відсотків голосів, не може говорити від імені народу, і пішов з перемовин.

  • Обезголовлення протестного руху

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Обезголовлення" протестного руху

    Після безрезультатної зустрічі з Саргсяном протести продовжились. Поліцейські, своєю чергою, продовжили вивозити протестувальників у відділки. Серед затриманих опинились лідер опозиції Пашинян та ще два депутати з партії "Елк" - Сасун Мікаелян та Арарат Мірзоян.

  • Мешканці та гості міста все розуміли

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мешканці та гості міста все розуміли

    Акції протесту в Єревані спричинили багато незручностей для мешканців та гостей міста. Перекривалися автомагістралі, з перебоями працював транспорт, багато хто не міг потрапити на роботу, постраждав учбовий процес в школах та вишах. Багато людей були невдоволені тим, що порушився звичний плин життя. Але загалом єреванці з розумінням поставились до подій в центрі столиці.

  • В Брюселі були занепокоєні

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Занепокоєння в Брюсселі

    Європейський Союз неодноразово в останні дні заявляв, що стежить за ситуацією у Вірменії, котра спільно з п'ятьма іншими країнами бере участь в програмі ЄС "Східне партнерство". Раніше Брюссель закликав вірменську владу поважати право демонстрантів на свободу мирних зібрань.

  • Дворазовий президент та прем'єр-міністр Серж Саргсян

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Двостроковий президент та тижневий прем'єр-міністр

    23 квітня пообіді прем'єр-міністр Серж Саргсян заявив, що вирішив виконати вимоги опозиції та залишити політику. У його заяві про відставку йдеться: "Існує кілька рішень у ситуації, що склалася. Але жодне не для мене... Бажаю миру нашій країні". Очікується, що незабаром у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори.

    Автор: Ольга Міщенко, Юлія Куценко


DW.COM

Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна

Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку. (23.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу  

Також за темою

Armenien Jerewan Opposition Protest

Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж) 23.04.2018

Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку.

Armenische Präsident Sersch Sargsjan

Прем'єр Вірменії Саргсян подав у відставку внаслідок тривалих протестів 23.04.2018

Екс-президент Вірменії Серж Саргсян, якого нещодавно призначили прем'єр-міністром, подав у відставку. Таким чином він виконав головну вимогу десятків тисяч протестувальників.

Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018) 24.04.2018

Лише 6 днів пробув на посаді прем‘єра Серж Саргсян, якого вважають проросійським політиком. Втім, зміна влади у Вірменії, на думку аналітиків, не означає автоматично й зміни курсу.

Докладно

У Європарламенті обговорили Чи може Україна виграти свою війну з корупцією?

Як у Брюсселі Луценку поради давали

Генпрокурор України Юрій Луценко відвідав Брюссель, аби похвалитися успіхами у боротьбі з корупцією. 

Майстер та стажер на заводі BMW у Лейпцигу, квітень 2018 року

Уряд Німеччини прогнозує продовження економічного буму

Німеччина планує скоротити рівень безробіття до рекордного мінімуму. Цьому сприяє стійке зростання економіки. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  