У Вірменії призначають новий уряд на тлі масових протестів

На тлі багатотисячних протестів в столиці Вірменії Єревані відбувається формування нового уряду країни на чолі з новопризначеним прем'єром і колишнім президентом Сержем Саргсяном. У середу, 18 квітня, президент Вірменії Армен Саркісян підписав наказ про призначення першим заступником голови уряду Карена Карапетяна, який обіймав посаду прем'єра країни з вересня 2016 року по квітень 2018 року. Крім того, віце-прем'єром призначений Армен Геворкян, який раніше очолював адміністрацію президента.

Міністром оборони країни став Віген Саркисян, а міністром закордонних справ - Едвард Налбандян. Вони обіймали ці посади і в попередньому уряді.

Тим часом у Єреваані тривають протести проти призначення Саргсяна. Увечері середи кілька тисяч людей попрямували ходою в бік проспекту Баграмяна, де розташовані будівля парламенту і резиденція прем'єра, повідомляє агенція "Інтерфакс". Очільник протестів, лідер опозиційної парламентської фракції "Єлк" Нікол Пашинян закликав протестувальників оточити будівлю уряду, де у середу, 19 квітня, має відбутися перше засідання новопризначеного кабінету Саргсяна.

Крім того, лідер протестів закликав громадян проводити сидячі пікети у приміщеннях органів влади по всій країні. "Така повинна бути тактика зміни влади", - заявив Пашинян.

Понад 80 затриманих мітингувальників

Тоді як поліція Єревана відпускає затриманих раніше протестувальників. 18 квітня було затримано 84 демонстранти, із яких станом на другу половину дня 30 було відпущено після порушення адміністративних провадженнь, повідомили в поліції Вірменії. Інші 54 людини за підозрою в скоєнні злочину представлені слідчим органам. Які саме злочини їм інкримінують, у поліції не уточнили.

Екс-президент Вірменії Серж Саргсян був призначений прем'єром країни 17 квітня. Мітингувальники виступають проти його призначення, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні.

Нагадаємо, що Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня 2018 року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року, згідно з поправками до конституції країни, Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формує уряд і обирає прем'єр-міністра і президента. Новим президентом країни, який має переважно церемоніальні повноваження, 2 березня був обраний Армен Саркісян.