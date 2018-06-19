У Вірменії почалися безпрецедентні корупційні викриття

У вівторок, 19 червня, парламент Вірменії позбавив депутатської недоторканності члена фракції правлячої в минулому Республіканської партії генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Генпрокуратура отримала добро на порушення проти нього кримінальної справи, а також обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Справа Григоряна - найгучніша з багатьох, пов'язаних з боротьбою з корупцією, яку оголосив прем'єр-міністр Нікол Пашинян після приходу до влади.

Генерал Григорян розкрадав солдатські пайки?

Ось уже кілька днів вірменська громада вкрай схвильована. Служба національної безпеки (СНБ) Вірменії поширила кадри обшуків у маєтку і на дачі генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Під час обшуків виявили цілі арсенали зброї та боєприпасів - міни, гранати, тротилові шашки, автомати, тисячі набоїв різного калібру. Лише у двох місцях співробітники спецслужби знайшли 33 транспортних засоби, серед яких автомобілі "Роллс Ройс", "Тойота", "Мерседес", "Хаммер", всюдиходи, снігоходи, а також колекційні автомобілі і навіть машина швидкої допомоги і техніка військового призначення. Вилучено десятки мільйонів драмів, сотні тисяч доларів готівкою.

Нова влада Вірменії оголосила війну корупції

Але справжній шок вірмени пережили, коли у будинках генерала, який у 2000-2008 роках обіймав посаду заступника міністра оборони Вірменії, були знайдені сотні ящиків з продуктами, медпрепарати, військова форма, включно з шкарпетками, черевики і білизна, що призначалися солдатам під час збройних зіткнень у Нагірному Карабасі у квітні 2016 року. У багатьох ящиках зі згущеним молоком і консервами - листи солдатам від школярів. Судячи з усього, колись бойовий генерал розкрадав гуманітарну допомогу.

За словами голови Комітету із захисту свободи слова парламенту Вірменії Ашота Мелікяна, неможливо уявити, що колишня влада не знала про протиправну діяльність Манвела Григоряна. Він, нагадав експерт, став не тільки депутатом парламенту від правлячої Республіканської партії, але і після формально проведених виборів посадив в крісло мера міста Ечміадзіна свого сина.

"Поступово генерал прибрав до рук весь прибутковий бізнес у місті та прилеглих селах, встановив тут свої порядки, і нікому в голову не приходило шукати на нього управу - Григорян публічно розправлявся з людьми, що пішли проти його правил", - зазначив Мелікян. На його думку, перші викриття в країні вселяють надію, що відтепер боротьба з корупцією - це не декларативні косметичні заходи, а довгострокова програма з її викорінення.

Вкрадені гроші повертаються в бюджет Вірменії

Тим часом скандал з генералом Григоряном - лише епізод в боротьбі з корупцією і тіньовою економікою, розпочатій урядом Нікола Пашиняна. Так, СНБ повідомила, що розкрила велику корупційну схему, за допомогою якої найбільші супермаркети торговельної мережі "Єреван сіті" роками ухилялися від сплати податків. З'ясувалося, що великі компанії реєстрували сотні дрібних фейковий індивідуальних підприємців, оформляли на них оборот продукції, щоб замість ПДВ у 20 відсотків платити тільки податок з обороту в 2 відсотки. Великі бізнесмени спробували бойкотувати дії влади і підняли ціни, проте відмовилися від цієї ідеї після того, як прем'єр-міністр закликав людей бойкотувати самі торговельні центри.

Співробітники СНБ також з'ясували, що компанія "Норфолк Консалтинг", що займається вантажоперевезеннями і митним оформленням вантажів, не доплатила до держбюджету 7 мільйонів доларів США. Компанія, за даними слідства, часто не проводила через митницю імпортовані до Вірменії товари. Зменшувалася податкова база і створювалися нерівні конкурентні умови для громадян, які самі ввозили ті ж товари. Затримані керівники "Норфолк Консалтинг" взяли на себе зобов'язання повернути всі незаконно отримані суми.

Кримінальну справу порушено і щодо роботи фонду "Єреван", який діє при столичній мерії. Слідство вказує, що фактично за всі контракти, відкриття бізнесу, продаж або купівлю нерухомості учасники угод зобов'язувалися виплачувати фонду певні кошти, більшість з яких просто привласнювалася чиновниками.

"Генеральне прибирання" у Вірменії

За словами експерта Вірменського центру політичних і міжнародних досліджень Рубена Меграбяна, темпи боротьби нової влади з криміналом і корупцією вражають. Він вважає важливим, що головні удари завдають по "лініях зрощування", які скріплювала колишня влада - це "бізнесмени-чиновники, бізнесмени-силовики і бізнесмени з відомств, які перевіряють і дозволяють".

Нікол Пашинян почав боротьбу з тіньовою економікою

Нинішні викриття, впевнений Меграбян, являють собою нокаутуючі удари по репутації і моральному вигляду колишньої влади: "Розкриті махінації, кримінальні справи та супроводжуючі відеоматеріали показують, скільки коштують сказані за останні два десятиліття слова про патріотизм, про державний інтерес і мислення. Виявилося, що все це - нуль, а головним мотором діяльності державної машини були корупційне мислення і навіть банальна клептоманія".

Розпочата, як кажуть спостерігачі, "велика чистка, свого роду генеральне прибирання" широко підтримується практично всіма верствами суспільства. "Упевнений, що головні мішені будуть вражені в недалекому майбутньому: це оточення і бізнес-структури, які асоціюються з іменами двох попередніх президентів - Кочаряна і Саргсяна, нинішнього мера Єревана, системою міноборони та інших силових відомств і правоохоронних органів, неплатників податків різного масштабу" , - прогнозує Рубен Меграбян.

Пашинян: "Я не піду на компроміси"

У зв'язку з подіями, що відбуваються, прем'єр-міністр Нікол Пашинян виступив у притаманній йому манері в прямому ефірі і заявив, що не збирається йти на компроміси: "Я став прем'єр-міністром не для того, щоб з ранку до ночі думати про збереження посади, а для того, щоб повністю і беззастережно виправдати довіру народу. Народ дав мені цей мандат, щоб я встановив в країні верховенство права, викорінив корупцію". Прем'єр запевнив, що мета у нього одна: "Вірменія повинна стати вільною від корупції країною".