 У Вірменії повністю сформовано уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2018
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Новини

У Вірменії повністю сформовано уряд

Підписанням відповідних указів президент Вірменії Армен Саркісян завершив формування нового уряду країни на чолі з Ніколом Пашиняном.

Нікол Пашинян

Нікол Пашинян тепер разом з урядом може приступити до роботи

Формування уряду Вірменії на чолі з Ніколом Пашиняном завершено. У суботу, 12 травня, президент Вірменії Армен Саркісян підписав укази про призначення нових міністрів у складі уряду Пашиняна, повідомляє агентство "Інтерфакс". 

Зокрема, президент Вірменії затвердив на посаді віце-прем'єра країни Мгера Григоряна, котрий є головою правління місцевого "Ардшинбанку". Напередодні першим віце-прем'єром країни було призначено Арарата Мирзояна, а віце-прем'єром - Тиграна Авіняна, котрий досі був прес-секретарем заснованої Пашиняном партії "Громадянський договір". 

У склад нового кабінету увійшли і кілька представників попереднього уряду. 

На посаду керівника МЗС країни призначено колишнього постійного представника Вірменії при ООН Зограба Мнацаканяна.
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