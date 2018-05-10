У Вірменії повністю сформовано уряд

Підписанням відповідних указів президент Вірменії Армен Саркісян завершив формування нового уряду країни на чолі з Ніколом Пашиняном.
Формування уряду Вірменії на чолі з Ніколом Пашиняном завершено. У суботу, 12 травня, президент Вірменії Армен Саркісян підписав укази про призначення нових міністрів у складі уряду Пашиняна, повідомляє агентство "Інтерфакс".
Зокрема, президент Вірменії затвердив на посаді віце-прем'єра країни Мгера Григоряна, котрий є головою правління місцевого "Ардшинбанку". Напередодні першим віце-прем'єром країни було призначено Арарата Мирзояна, а віце-прем'єром - Тиграна Авіняна, котрий досі був прес-секретарем заснованої Пашиняном партії "Громадянський договір".
У склад нового кабінету увійшли і кілька представників попереднього уряду.
На посаду керівника МЗС країни призначено колишнього постійного представника Вірменії при ООН Зограба Мнацаканяна.
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