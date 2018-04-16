У Вірменії з СІЗО звільнили лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна

В Єревані в понеділок, 23 квітня, звільнили з СІЗО лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна, а також ще двох опозиційних депутатів парламенту - Арарата Мірзояна та Сасуна Мікаеляна, повідомляє інформагенція "Інтерфакс". Їх затримали напередодні. Утім, віце-прем'єр-міністр Вірменії Карен Карапетян раніше 23 квітня запевнив, що їх не позбавлять депутатської недоторканності.

Протести та затримання тривають у столиці Вірменії і в понеділок - на вулиці знову вийшли десятки тисяч людей. Цього дня до учасників антиурядових акцій в Єревані приєдналася і група військовослужбовців миротворчої бригади збройних сил Вірменії. Дії військових викликали негайний осуд з боку міністерства оборони Вірменії. В оборонному відомстві пообіцяли жорстко покарати цих військовослужбовців, яких звинувачують серед іншого в порушенні норм конституції.

Військові, котрі долучилися до антиурядової акції в Єревані

Нагадаємо, у Вірменії вже більше тижня тривають масові акції протесту проти призначення на прем'єрський пост екс-президента Сержа Саргсяна. Щодня затримують сотні осіб. Лише напередодні, за офіційними даними, було затримано 280 осіб, семеро - госпіталізовані.