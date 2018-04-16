 У Вірменії з СІЗО звільнили лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
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Новини

У Вірменії з СІЗО звільнили лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна

Лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна, який закликав до антиурядових акцій, випустили з СІЗО. 23 квітня до акції протестувальників приєдналася і група військових.

Марш протестувальників у Єревані 23 квітня

Марш протестувальників у Єревані 23 квітня

В Єревані в понеділок, 23 квітня, звільнили з СІЗО лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна, а також ще двох опозиційних депутатів парламенту - Арарата Мірзояна та Сасуна Мікаеляна, повідомляє інформагенція "Інтерфакс". Їх затримали напередодні. Утім, віце-прем'єр-міністр Вірменії Карен Карапетян раніше 23 квітня запевнив, що їх не позбавлять депутатської недоторканності.

Протести та затримання тривають у столиці Вірменії і в понеділок - на вулиці знову вийшли десятки тисяч людей. Цього дня до учасників антиурядових акцій в Єревані приєдналася і група військовослужбовців миротворчої бригади збройних сил Вірменії. Дії військових викликали негайний осуд з боку міністерства оборони Вірменії. В оборонному відомстві пообіцяли жорстко покарати цих військовослужбовців, яких звинувачують серед іншого в порушенні норм конституції.

Антиурядові акції в Єревані

Військові, котрі долучилися до антиурядової акції в Єревані

Нагадаємо, у Вірменії вже більше тижня тривають масові акції протесту проти призначення на прем'єрський пост екс-президента Сержа Саргсяна. Щодня затримують сотні осіб. Лише напередодні, за офіційними даними, було затримано 280 осіб, семеро - госпіталізовані.
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Протести у Вірменії: хто і чого домагається (23.04.2018)

DW.COM

У Вірменії тривають протести: прем'єр Саргсян закликав опозицію до діалогу

Опозиції та уряду треба сісти за стіл переговорів, вважає прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян. Опозиція наполягає на відставці Саргсяна. У столиці країни тривають протести. (21.04.2018)  

Протести в Єревані: поліція вирішила придушити акції силою

Правоохоронці готові до силового розгону мітингів у Єревані. У ЄС тим часом закликають звільнити затриманих протестувальників. (22.04.2018)  

У Вірменії затримали лідера опозиції

У Єревані затримали лідера опозиції Нікола Пашиняна. Перед цим відбулася безрезультатана зустріч між Пашиняном та прем'єр-міністром Вірменії Сержем Саргсяном. (22.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Протести у Вірменії: хто і чого домагається (23.04.2018)  

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Протести у Вірменії: хто і чого домагається (23.04.2018) 23.04.2018

Багатотисячні акції протесту в Єревані, що завершились у неділю розгонами та арештами, в понеділок знову відновилися. Організатори оголосили курс на "оксамитову революцію". Хто і чому протестує?

Armenien Ex-Präsident Sarkissjan trotz Protest zum Regierungschef gewählt

У Вірменії тривають протести: прем'єр Саргсян закликав опозицію до діалогу 21.04.2018

Опозиції та уряду треба сісти за стіл переговорів, вважає прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян. Опозиція наполягає на відставці Саргсяна. У столиці країни тривають протести.

Massenprotest in Eriwan, Armenien geht weiter

В Єревані тривають протести прибічників опозиції, більш ніж 160 осіб затримано 20.04.2018

Прихильники опозиції знову блокують рух автотранспорту на вулицях Єревана, протестуючи проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра. У поліції повідомили про понад 160 затриманих.

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