У Вірменії з СІЗО звільнили лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна

Лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна, який закликав до антиурядових акцій, випустили з СІЗО. 23 квітня до акції протестувальників приєдналася і група військових.
В Єревані в понеділок, 23 квітня, звільнили з СІЗО лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна, а також ще двох опозиційних депутатів парламенту - Арарата Мірзояна та Сасуна Мікаеляна, повідомляє інформагенція "Інтерфакс". Їх затримали напередодні. Утім, віце-прем'єр-міністр Вірменії Карен Карапетян раніше 23 квітня запевнив, що їх не позбавлять депутатської недоторканності.
Протести та затримання тривають у столиці Вірменії і в понеділок - на вулиці знову вийшли десятки тисяч людей. Цього дня до учасників антиурядових акцій в Єревані приєдналася і група військовослужбовців миротворчої бригади збройних сил Вірменії. Дії військових викликали негайний осуд з боку міністерства оборони Вірменії. В оборонному відомстві пообіцяли жорстко покарати цих військовослужбовців, яких звинувачують серед іншого в порушенні норм конституції.
Нагадаємо, у Вірменії вже більше тижня тривають масові акції протесту проти призначення на прем'єрський пост екс-президента Сержа Саргсяна. Щодня затримують сотні осіб. Лише напередодні, за офіційними даними, було затримано 280 осіб, семеро - госпіталізовані.
Опозиції та уряду треба сісти за стіл переговорів, вважає прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян. Опозиція наполягає на відставці Саргсяна. У столиці країни тривають протести. (21.04.2018)
Правоохоронці готові до силового розгону мітингів у Єревані. У ЄС тим часом закликають звільнити затриманих протестувальників. (22.04.2018)