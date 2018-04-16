У Вірменії затримали лідера опозиції

Лідера вірменської опозиції Нікола Пашиняна затримали в неділю, 22 квітня, невдовзі після безрезультатної зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Сержем Саргсяном. Про це повідомляє агентство AFP.

Перед цим того ж дня на зустрічі з Саргсяном Пашинян запевнив, що не має наміру вести діалог, а прийшов лише для обговорення умов відставки Саргсяна. Вірменський прем'єр назвав такі умови "шантажем держави" та залишив місце проведення зустрічі.

Тоді Пашинян закликав своїх прихильників і далі проводити мирні акції протесту з метою домогтися відставки Саргсяна з поста прем'єр-міністра. Відразу після безрезультатної зустрічі опозиціонери відновили ходу Єреваном, проте поліція застосувала для розгону демонстрантів спецзасоби та затримала Пашиняна.

Нагадаємо, в Вірменії вже більше тижня тривають масові акції протесту проти призначення на прем'єрський пост Саргсяна. Під час виступів в Єревані поліція затримувала сотні мітингарів.