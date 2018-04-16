 У Вірменії затримали лідера опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

У Вірменії затримали лідера опозиції

У Єревані затримали лідера опозиції Нікола Пашиняна. Перед цим відбулася безрезультатана зустріч між Пашиняном та прем'єр-міністром Вірменії Сержем Саргсяном.

Нікол Пашинян (праворуч) та Серж Саргсян

Нікол Пашинян (праворуч) та Серж Саргсян

DW.COM

Масові акції протесту в Єревані тривають, число їх учасників зростає. Хто ці люди, які вийшли на вулиці і площі вірменської столиці, і чого вони домагаються, з'ясовувала DW. (19.04.2018)

Прихильники опозиції знову блокують рух автотранспорту на вулицях Єревана, протестуючи проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра. У поліції повідомили про понад 160 затриманих. (20.04.2018)

Опозиції та уряду треба сісти за стіл переговорів, вважає прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян. Опозиція наполягає на відставці Саргсяна. У столиці країни тривають протести. (21.04.2018)

Лідера вірменської опозиції Нікола Пашиняна затримали в неділю, 22 квітня, невдовзі після безрезультатної зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Сержем Саргсяном. Про це повідомляє агентство AFP.

Перед цим того ж дня на зустрічі з Саргсяном Пашинян запевнив, що не має наміру вести діалог, а прийшов лише для обговорення умов відставки Саргсяна. Вірменський прем'єр назвав такі умови "шантажем держави" та залишив місце проведення зустрічі.

Тоді Пашинян закликав своїх прихильників і далі проводити мирні акції протесту з метою домогтися відставки Саргсяна з поста прем'єр-міністра. Відразу після безрезультатної зустрічі опозиціонери відновили ходу Єреваном, проте поліція застосувала для розгону демонстрантів спецзасоби та затримала Пашиняна.

Нагадаємо, в Вірменії вже більше тижня тривають масові акції протесту проти призначення на прем'єрський пост Саргсяна. Під час виступів в Єревані поліція затримувала сотні мітингарів.

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