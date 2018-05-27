 У Верховній Раді хочуть заборонити трансляцію в Україні ЧС-2018 з футболу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

У Верховній Раді хочуть заборонити трансляцію в Україні ЧС-2018 з футболу

Комітет Ради зі свободи слова підтримав проект постанови щодо заборони трансляцій в Україні з Чемпіонату світу з футболу-2018, що проходитиме в Росії. Телеканали "Інтер" та "НТН" планують ексклюзивно показувати матчі.

Комітет Верховної Ради хоче заборонити трансляції ЧС-2018 в Україні

Комітет Верховної Ради хоче заборонити трансляції ЧС-2018 в Україні

У Верховній Раді хочуть заборонити трансляцію в Україні Чемпіонату світу з футболу-2018, який проходитиме в Росії. Про це у середу, 6 червня, повідомила перша заступниця комітету парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова (фракція "Блок Петра Порошенка"). "Комітет підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати чемпіонат світу з футболу",- написала вона в Facebook.

Проект постанови "Про недопущення трансляції в Україні заходів, що відбуватимуться на території Російської Федерації, якщо їх трансляція порушує законні права та інтереси громадян України" був зареєстрований в парламенті 11 травня депутатами Олегом Ляшком, Олегом Березюком, Ігорем Мосійчуком та Андрієм Лозовим.

Ним пропонується заборонити трансляцію спортивних змагань через збройну агресію Росії проти України та анексію Криму. "В цих заходах прийматимуть участь перші особи Росії, а засоби масової інформації країни-агресора використають таку можливість для всілякої популяризації Російської Федерації на міжнародній арені, попри засудження цивілізованим світом агресивної політики Росії та санкцій проти Росії", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Транслювати ЧС-2018 в Україні планують телеканали "Інтер" та "НТН". 6 червня Inter Media Group повідомила, що отримала права на ексклюзивну трансляцію матчів. Матчі мають транслювати в ефірі телеканалів з 14 червня.

Тим часом міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Росії для відвідування фінальної частини ЧС-2018 у зв'язку з високим ризиком особистої безпеки. "Перебування громадян України на території РФ пов'язане з серйозними загрозами для особистої безпеки. Російські силові структури і каральні органи вдаються до затримань та обвинувачень в шпигунській або терористичній діяльності, здійснюють проти українців інші провокаційні дії", - повідомило МЗС.

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У відомстві зазначили, що Росія вдається до ганебної практики обмеження або відмови в доступі до затриманих громадян України консулів і адвокатів, а можливості консульського захисту українців на території країни-агресора зараз обмежені. "Будь-яка демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію з боку російських фанатських угруповань, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців", - зазначається у заяві. Міністерство також закликало іноземних партнерів "політично бойкотувати фінальну частину" ЧС з футболу на території Росії.

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No English: Москва для туристів ЧС з футболу (04.06.2018)

Посилання в інтернеті

Проект постанову про заборону трансляцій ЧС-2018

Аудіо й відео до теми

No English: Москва для туристів ЧС з футболу (04.06.2018)  

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