У Венесуелі розпочалися президентські вибори

Жителі Венесуели, яка переживає одну з найскрутніших криз у своїй історії, у неділю, 20 травня, мають змогу проголосувати на виборах президента. Виборчі дільниці відкрили свої двері о 6:00 ранку за місцевим часом (о 13:00 за Києвом). Загалом 20,5 мільйона осіб мають право голосу.

Однак оскільки багато провідних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або ж просто були позбавлені можливості кандидувати на виборах, опозиція закликає бойкотувати голосування. Перемога Мадуро видається гарантованою, зазначає інформагенція dpa.

США, ЄС та декілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.

Міжнародний валютий фонд очікує, що інфляція у Венесуелі в поточному році становитиме 13 тисяч відсотків, а економіка скоротиться на 15 відсотків. Через неефективне управління соціалістичного уряду, а також внаслідок зниження цін на нафту у попередні роки у Венесуелі триває економічна криза. Мільйони громадян Венесуели покинули свою країну. У магазинах бракує продовольства і медикаментів. Нагадаємо, минулого року Венесуелу охопили масштабні протести проти політики уряду, які тривали кілька місяців. Тоді під час сутичок з силовиками загинули понад сто демонстрантів.