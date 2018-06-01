У Венесуелі звільнили ще 40 опозиційних активістів

Уряд Венесуели випустив з в'язниці ще 40 опозиційних активістів у суботу, 3 червня. Цей крок повинен сприяти об'єднанню нації на тлі незадоволення політикою президента-соціаліста Ніколаса Мадуро та економічних проблем, зазначає агенція новин AP. Серед звільнених - двоє заступників депутатів, одного з яких утримували з 2014 року через закиди у підбурюванні до насильства на протестах.

Звільнили також екс-мера Сан-Крістобаля Даніеля Себальоса, а також колишнього генерала Анхеля Віваса, передає dpa. У п'ятницю звільнили ще 39 осіб, влада раніше заявляла, що подальші звільнення можуть відбутися наступного тижня.

На дострокових президентських виборах у травні Ніколас Мадуро був переобраний главою держави. Він отримав понад 5,8 мільйона або близько 68 відсотків голосів. Голосування відбулося за досить низької явки та на тлі бойкоту з боку опозиції і повідомлень про масові порушення. Країни Заходу вибори розкритикували як недемократичні. Президент США Дональд Трамп підписав указ, який посилює фінансові санкції проти Венесуели.