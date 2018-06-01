 У Венесуелі звільнили ще 40 опозиційних активістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2018

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Новини

У Венесуелі звільнили ще 40 опозиційних активістів

Венесуельська влада продовжила звільнення з в'язниць опозиційних діячів.

Звільнення Даніеля Себальоса

Звільнення Даніеля Себальоса

Уряд Венесуели випустив з в'язниці ще 40 опозиційних активістів у суботу, 3 червня. Цей крок повинен сприяти об'єднанню нації на тлі незадоволення політикою президента-соціаліста Ніколаса Мадуро та економічних проблем, зазначає агенція новин AP. Серед звільнених - двоє заступників депутатів, одного з яких утримували з 2014 року через закиди у підбурюванні до насильства на протестах.

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Новий президентський указ Дональда Трампа забороняє компаніям та громадянам США транзакції з борговими цінними паперами Венесуели. США наголосили, що не визнаватимуть переобрання Ніколаса Мадуро. (21.05.2018)

На тлі потужної інфляції та дефіциту продовольства у Венесуелі на півдні країни розграбували 20 магазинів, майже 50 осіб затримали. (07.01.2018)

Звільнили також екс-мера Сан-Крістобаля Даніеля Себальоса, а також колишнього генерала Анхеля Віваса, передає dpa. У п'ятницю звільнили ще 39 осіб, влада раніше заявляла, що подальші звільнення можуть відбутися наступного тижня.

На дострокових президентських виборах у травні Ніколас Мадуро був переобраний главою держави. Він отримав понад 5,8 мільйона або близько 68 відсотків голосів. Голосування відбулося за досить низької явки та на тлі бойкоту з боку опозиції і повідомлень про масові порушення. Країни Заходу вибори розкритикували як недемократичні. Президент США Дональд Трамп підписав указ, який посилює фінансові санкції проти Венесуели. 

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


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Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

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