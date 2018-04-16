У Великобританії розпочали розслідування щодо російського телеканалу RT

Британський державний медіарегулятор Ofcom у середу, 18 квітня, повідомив про початок низки розслідувань щодо російського державного закордонного телеканалу RT (Russia Today), який працює, в тому числі, й на британському ринку. Причиною одразу семи розслідувань стосовно каналу стали ознаки упередженості у висвітленні подій після інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері. Розслідування стосуються періоду з 17 березня по 16 квітня.

Ofcom повідомив, що на телеканалі, який входить до російського державного холдингу "Россия Сегодня" і фінансується з бюджету РФ, з часу подій у Солсбері спостерігється "суттєве збільшення кількості програм RT, які вимагають розслідування на предмет можливих порушень кодексу мовлення" регулятора.

В RT відкинули звинувачення в упередженості. "Наш редакторський підхід не змінився у зв'язку з попередніми подіями, і ми повідомимо про це регулятора", - заявила речниця RТ Анна Бєлкіна, повідомляє агенція Reuters.

Головна редакторка російського телеканалу Маргарита Симоньян покепкувала із закидів Ofcom. "Відразу відповідаю: кота - не ми!", - написала вона у Twitter. Через місяць після інциденту зі Скрипалями у їхньому будинку в Солсбері було знайдено, зокрема, кота у виснаженому стані, якого зрештю усипили за приписом ветеринара.

Щоденна аудиторія RT в Великобританії становить в середньому 3400 глядачів, повідомляє інформагенція AFP.

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.