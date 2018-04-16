 У Великобританії розпочали розслідування щодо російського телеканалу RT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

У Великобританії розпочали розслідування щодо російського телеканалу RT

Російський державний телеканал Russia Today підозрюють в упередженості під час висвітлення новин після інциденту з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки.

У Великобританії телеканал Russia Today підозрюють в упередженості

У Великобританії телеканал Russia Today підозрюють в упередженості

Британський державний медіарегулятор Ofcom у середу, 18 квітня, повідомив про початок низки розслідувань щодо російського державного закордонного телеканалу RT (Russia Today), який працює, в тому числі, й на британському ринку. Причиною одразу семи розслідувань стосовно каналу стали ознаки упередженості у висвітленні подій після інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері. Розслідування стосуються періоду з 17 березня по 16 квітня.

Ofcom повідомив, що на телеканалі, який входить до російського державного холдингу "Россия Сегодня" і фінансується з бюджету РФ, з часу подій у Солсбері спостерігється "суттєве збільшення кількості програм RT, які вимагають розслідування на предмет можливих порушень кодексу мовлення" регулятора.

В RT відкинули звинувачення в упередженості. "Наш редакторський підхід не змінився у зв'язку з попередніми подіями, і ми повідомимо про це регулятора", - заявила речниця RТ Анна Бєлкіна, повідомляє агенція Reuters.

Головна редакторка російського телеканалу Маргарита Симоньян покепкувала із закидів Ofcom. "Відразу відповідаю: кота - не ми!", - написала вона у Twitter. Через місяць після інциденту зі Скрипалями у їхньому будинку в Солсбері було знайдено, зокрема, кота у виснаженому стані, якого зрештю усипили за приписом ветеринара.

DW.COM

Спецслужби РФ ще в 2013 році зацікавилися електронною поштою Юлії Скрипаль. Крім того, вони розглядали щонайменше кількох перебіжчиків як ціль для нападу, йдеться у листі радника з безпеки прем'єрки Великобританії. (13.04.2018)

В акредитованих лабораторіях ОЗХЗ діють "жорсткі стандарти перевірки", результатам якої можна довіряти, відзначають експерти лабораторії у швейцарському місті Шпіц. (15.04.2018)

Щоденна аудиторія RT в Великобританії становить в середньому 3400 глядачів, повідомляє інформагенція AFP. 

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.
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