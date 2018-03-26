У Великобританії перевірять нерухомість російських олігархів

Фінансовий комітет Палати громад парламенту Великобританії в четвер, 29 березня, почав розслідування економічних злочинів, включно з відмиванням грошей. Ця програма отримала назву "Російська корупція в Британії", передає BBC. Як стверджує Transparency International, на дані якої спираються депутати, у Великобританії майно на 4,4 мільярда фунтів стерлінгів (6,2 мільярда доларів) було придбано на кошти "підозрілого походження". Серед цього майна є й придбана росіянами британська нерухомість вартістю близько 880 мільйонів фунтів.

Через приплив російських грошей до Великобританії, особливо на ринок нерухомості, британську столицю іноді жартома називають "Лондонград". "З огляду на загрози, з якими стикається Великобританія, забезпечення ефективності механізмів захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не було настільки важливим", - заявила глава комітету Нікі Морган.

На перші слухання про "російську корупцію" депутати Палати громад запросили журналістів, які займаються дослідженням теми корупції у Великобританії та антикорупційних активістів, в тому числі і російських. Разом з тим учасники слухань досить скептично оцінили готовність уряду боротися з "брудними" грошима.

Тим часом прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей погодилася розглянути пропозицію про запровадження заборони на продаж Росією своїх суверенних боргових паперів на фондовому ринку британської столиці. Газета Guardian стверджує, що клірингові палати Лондона, які співпрацюють з підсанкційним російським банком, допомогли йому продати євробонди на суму 4 мільярда доларів для забезпечення суверенного боргу Росії. При цьому половина з них була реалізована на лондонському фондовому ринку.

Нагадаємо, що відносини Великобританії та Росії суттєво погіршилися після отруєння на британській території колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля за допомогою нервово-паралітичного газу.