У Великобританії оштрафували агітаторів за Brexit під час референдуму

Організаторам кампанії підтримки виходу Великобританії з ЄС під час референдуму 2016 року під назвою Leave.EU доведеться сплатити 70 тисяч фунтів стерлінгів штрафу за порушення фінансової дисципліни та звітності. Про призначення штрафу повідомила в п'ятницю, 11 травня, національна виборча комісія Великобританії, передає інформагенція dpa.

Згідно з повідомленням відомства, рух Leave.EU щонайменше на 10 відсотків перевищив ліміт коштів, які відповідно до британського законодавства дозволялося витратити в рамках кампанії напередодні референдуму щодо виходу країни зі складу ЄС. Крім того, керівництво Leave.EU не повідомила контролюючі органи про взяті на фінансування кампанії кредити.

Керівник британської виборчої комісії Боб Поснер назвав такі дії організаторів кампанії "серйозним порушенням" законодавства. За його словами, відомство передало цю справу в Скотленд-Ярд для проведення розслідування.

Leave.EU активно підтримував тодішній лідер британських євроскептиків з партії UKip Найджел Фарадж. Паралельно до цієї ініціативи з кампанією Vote Leave виступали тоді окремі політики Консервативної партії Великобританії, зокрема нинішній глава МЗС країни Борис Джонсон.

За результатами референдуму в червні 2016 року близьео 52 відсотки тих, хто взяв участь у голосування, висловилися за вихід країни з Євросоюзу. Навесні 2017 року Лондон подав відповідну заявку до Брюсселя. Формально вихід країни з ЄС має відбутися навесні 2019 року.