У Брюсселі дипломати намагаються врятувати ядерну угоду з Іраном

За тиждень після виходу США з ядерної угоди з Іраном у Брюсселі глави МЗС країн ЄС, які є підписантами угоди, на зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом у вівторок, 15 травня, шукали можливості для її порятунку. "Ми перебуваємо на правильному шляху і рухаємося у правильному напрямку", - зазначив Заріф на початку переговорів, цитує агенція dpa.

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, яка зустрічалася із Заріфом також і раніше цього дня, заявила про "дуже продуктивну зустріч". Вона нагадала, що ЄС єдиний у тому, щоб зберегти угоду.

Згодом до перемовин долучилися також міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан та міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон. Саме ці країни у 2015 році разом з ЄС, США, Росією та Китаєм підписували ядерну угоду з Іраном.

"Ми хочемо дати чітко зрозуміти іранському міністру закордонних справ, що ми підтримуємо угоду і також очікуємо, що Іран дотримуватиметься домовленості", - наголосив очільник німецького МЗС Гайко Маас.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина й Великобританія розкритикували рішення США.

Іран же зажадав від європейських учасників гарантій збереження угоди. У Тегерані заявили, що європейські країни упродовж 60 днів мають надати гарантії щодо захисту економічних інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди.