 У Брюсселі дипломати намагаються врятувати ядерну угоду з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

У Брюсселі дипломати намагаються врятувати ядерну угоду з Іраном

На переговорах у Брюсселі глави МЗС кількох країн ЄС та Ірану заявили про оптимізм щодо порятунку ядерної угоди. Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні каже про "дуже продуктивну зустріч" з главою МЗС Ірану.

Зустріч іранського прем'єра Джавада Заріфа та головної дипломатки ЄС Федеріки Могеріні

Зустріч іранського прем'єра Джавада Заріфа та головної дипломатки ЄС Федеріки Могеріні

За тиждень після виходу США з ядерної угоди з Іраном у Брюсселі глави МЗС країн ЄС, які є підписантами угоди, на зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом у вівторок, 15 травня, шукали можливості для її порятунку. "Ми перебуваємо на правильному шляху і рухаємося у правильному напрямку", - зазначив Заріф на початку переговорів, цитує агенція dpa.

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, яка зустрічалася із Заріфом також і раніше цього дня, заявила про "дуже продуктивну зустріч". Вона нагадала, що ЄС єдиний у тому, щоб зберегти угоду.

Згодом до перемовин долучилися також міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан та міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон. Саме ці країни у 2015 році разом з ЄС, США, Росією та Китаєм підписували ядерну угоду з Іраном.

DW.COM

Європейські учасники ядерної угоди з Іраном протягом 60 днів мають надати гарантії щодо захисту інтересів Ірану та збереження угоди. Інакше Тегеран ухвалить "необхідні рішення", заявив заступник голови іранського МЗС. (14.05.2018)

Головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні заявила про намір Брюсселя зберегти атомну угоду з Іраном попри рішення США вийти з неї. Тегеран обіцяє дотримуватися договору, а дії Трампа називає "психологічною війною". (08.05.2018)

"Ми хочемо дати чітко зрозуміти іранському міністру закордонних справ, що ми підтримуємо угоду і також очікуємо, що Іран дотримуватиметься домовленості", - наголосив очільник німецького МЗС Гайко Маас.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина й Великобританія розкритикували рішення США.

Іран же зажадав від європейських учасників гарантій збереження угоди. У Тегерані заявили, що європейські країни упродовж 60 днів мають надати гарантії щодо захисту економічних інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди.
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