У Бразилії видали ордер на арешт екс-президента Лули да Сілви

Бразильський суддя Сержіу Мору видав ордер на арешт екс-президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви. Політик, засуджений до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, має прийти в поліцію протягом 24 годин, тобто до вечора п'ятниці, 6 квітня.

"З огляду на функцію, яку він раніше виконував", 72- річний Сілва має можливість добровільно прийти в поліцію, заявив суддя. Напередодні Верховний суд Бразилії дозволив взяти екс-президента під варту.

Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 до 2010 року. У роки його правління країна переживала економічний бум, уряд запровадив програми боротьби з бідністю і на підтримку сільськогосподарської реформи.

Колишній президент заперечує усі звинувачення та стверджує, що процес проти нього ведеться з метою перешкодити знову висувати свою кандидатуру на виборах, які мають відбутися у жовтні 2018 року. За останніми опитуваннями, Лула да Сілва впевнено випереджає своїх потенційних суперників на виборах і має підтримку на рівні 36 відсотків голосів виборців.

Корупційна криза

Бразилія переживає затяжну урядову кризу в зв'язку з масштабними антикорупційними розслідуваннями, що вже позбавили президентського крісла наступницю да Сілви - Ділмі Руссефф було оголошено імпічмент в серпні 2016 року. Після цього присягу в якості глави держави склав Мішел Темер, однак і проти нього висунуто підозри в корупції.