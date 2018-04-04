 У Бразилії видали ордер на арешт екс-президента Лули да Сілви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

У Бразилії видали ордер на арешт екс-президента Лули да Сілви

72-річний екс-президент Бразилії має упродовж 24 годин прийти до поліції. Лула да Сілва, якого визнали винним у корупції, вважає, що йому перешкоджають взяти участь у виборах.

Лула да Сілва має 24 години, щоб самостійно з'явитися у поліцію

Лула да Сілва має 24 години, щоб самостійно з'явитися у поліцію

Бразильський суддя Сержіу Мору видав ордер на арешт екс-президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви. Політик, засуджений до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, має прийти в поліцію протягом 24 годин, тобто до вечора п'ятниці, 6 квітня.

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За даними генпрокурора Бразилії, два колишніх президенти країни причетні до масштабної корупції та створенні "злочинної організації". Відповідний позов поданий до верховного суду Бразилії. (06.09.2017)

Колишньому президенту Бразилії не вдалося домогтися відстрочки виконання вироку. Лула да Сілва вважає, що його намагаються не допустити до участі в президентських виборах. (05.04.2018)

"З огляду на функцію, яку він раніше виконував", 72- річний Сілва має можливість добровільно прийти в поліцію, заявив суддя. Напередодні Верховний суд Бразилії дозволив взяти екс-президента під варту.  

Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 до 2010 року. У роки його правління країна переживала економічний бум, уряд запровадив програми боротьби з бідністю і на підтримку сільськогосподарської реформи.

Колишній президент заперечує усі звинувачення та стверджує, що процес проти нього ведеться з метою перешкодити знову висувати свою кандидатуру на виборах, які мають відбутися у жовтні 2018 року. За останніми опитуваннями, Лула да Сілва впевнено випереджає своїх потенційних суперників на виборах і має підтримку на рівні 36 відсотків голосів виборців.

Корупційна криза

Бразилія переживає затяжну урядову кризу в зв'язку з масштабними антикорупційними розслідуваннями, що вже позбавили президентського крісла наступницю да Сілви - Ділмі Руссефф було оголошено імпічмент в серпні 2016 року. Після цього присягу в якості глави держави склав Мішел Темер, однак і проти нього висунуто підозри в корупції.

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