У Бонні зацвіла японська вишня (фотогалерея)

Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

Боротьба кадрів

Вишневий цвіт Бонна згадують у багатьох туристичних путівниках. Саме тому це місто часто радять хоча б раз у житті побачити на власні очі. Багато хто приїжджає до Бонна спеціально саме тоді, коли цвітуть вишні. Фотографи змагаються між собою за найкращий ракурс для зйомки.