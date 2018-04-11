У Бонні зацвіла японська вишня (фотогалерея)

Німецький Бонн треба відвідати принаймні раз у житті - коли цвітуть японські вишні. DW вирушила на фотополювання у казковий світ природних фарб.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Гра палаючих кольорів
Весна у колишній німецькій столиці: мальовничий історичний центр Бонна запалав рожевим. Окрім місцевих мешканців, крізь "тунель" рожевого цвіту прогулюються численні туристи.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Рожевий вибух
"Рожева" пора року починається у затишних, захищених від вітру куточках старого міста. Спочатку з філігранних бруньок виглядають світло-рожеві пелюстки, які, розпускаючись, перетворюються на суцільне яскраво-рожеве сяйво.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Понад 30 років квітучої казки
Уже понад 30 років вишневі дерева з Японії прикрашають історичний центр Бонна і зачаровують передусім на вулицях Геерштрассе та Брайтештрассе. Коли дерева висаджували 1984 року, думали насамперед про те, аби поліпшити якість повітря і життя у центрі міста.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Боротьба кадрів
Вишневий цвіт Бонна згадують у багатьох туристичних путівниках. Саме тому це місто часто радять хоча б раз у житті побачити на власні очі. Багато хто приїжджає до Бонна спеціально саме тоді, коли цвітуть вишні. Фотографи змагаються між собою за найкращий ракурс для зйомки.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Минуща краса
Незважаючи на людський натовп, кожен фотограф намагається використати ці дні, аби закарбувати неповторні моменти вишневого цвіту. Адже краса рослин минуща - через декілька днів палаючий цвіт, на жаль, зів'яне.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Квартал митців
Старе місто - житловий квартал прямо у центрі Бонна. Вузькі вулички всипані кав'ярнями, майстернями митців і маленькими крамничками, розташованими в будинках у стилі модерн. Цей квартал і без того приваблює своєю красою, та особливо він тішить око відвідувача під час цвітіння вишень.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Магічні ночі
Навіть уночі, коли алеї міста освітлюють лише вуличні ліхтарі, магія рожевого цвіту не втрачає своєї дії. А фотографи можуть легше знайти собі місце для найкращих кадрів.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Рожеві хмари
Після десятиденного цвітіння пелюстки вишневого цвіту одна за одною падають додолу, укриваючи вулиці і тротуари старого міста в Бонні пухким рожевим килимом.
Автор: Анке Штаудахер
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Гра палаючих кольорів
Весна у колишній німецькій столиці: мальовничий історичний центр Бонна запалав рожевим. Окрім місцевих мешканців, крізь "тунель" рожевого цвіту прогулюються численні туристи.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Рожевий вибух
"Рожева" пора року починається у затишних, захищених від вітру куточках старого міста. Спочатку з філігранних бруньок виглядають світло-рожеві пелюстки, які, розпускаючись, перетворюються на суцільне яскраво-рожеве сяйво.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Понад 30 років квітучої казки
Уже понад 30 років вишневі дерева з Японії прикрашають історичний центр Бонна і зачаровують передусім на вулицях Геерштрассе та Брайтештрассе. Коли дерева висаджували 1984 року, думали насамперед про те, аби поліпшити якість повітря і життя у центрі міста.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Боротьба кадрів
Вишневий цвіт Бонна згадують у багатьох туристичних путівниках. Саме тому це місто часто радять хоча б раз у житті побачити на власні очі. Багато хто приїжджає до Бонна спеціально саме тоді, коли цвітуть вишні. Фотографи змагаються між собою за найкращий ракурс для зйомки.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Минуща краса
Незважаючи на людський натовп, кожен фотограф намагається використати ці дні, аби закарбувати неповторні моменти вишневого цвіту. Адже краса рослин минуща - через декілька днів палаючий цвіт, на жаль, зів'яне.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Квартал митців
Старе місто - житловий квартал прямо у центрі Бонна. Вузькі вулички всипані кав'ярнями, майстернями митців і маленькими крамничками, розташованими в будинках у стилі модерн. Цей квартал і без того приваблює своєю красою, та особливо він тішить око відвідувача під час цвітіння вишень.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Магічні ночі
Навіть уночі, коли алеї міста освітлюють лише вуличні ліхтарі, магія рожевого цвіту не втрачає своєї дії. А фотографи можуть легше знайти собі місце для найкращих кадрів.
Казковий світ вишневого цвіту в Бонні
Рожеві хмари
Після десятиденного цвітіння пелюстки вишневого цвіту одна за одною падають додолу, укриваючи вулиці і тротуари старого міста в Бонні пухким рожевим килимом.