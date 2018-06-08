 У Бонні відкрився медіафорум GMF-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

У Бонні відкрився медіафорум GMF-2018

Цього року конференція присвячена питанню глобальної нерівності та практичним можливостям ЗМІ у боротьбі з нею.

Global Media Forum відбувається у Бонні

Global Media Forum відбувається у Бонні

У понеділок, 11 червня, у німецькому Бонні відкрилась щорічна міжнародна конференція Global Media Forum (GMF). Цього року форум, який проходить під егідою Deutsche Welle, відбувається водинадцяте. Його девізом і головною темою є  глобальна нерівність - Global Inequalities. Очікується, що цього разу в заході візьмуть участь близько двох тисяч гостей з понад 120-ти країн.

Генеральний директор медіакомпанії DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) охарактеризував Global Media Forum як "унікальний майданчик для обміну досвідом з журналістами з багатьох країн, з медіаменеджерами наших партнерів по всьому світу і з людьми, які борються за свободу слова і ЗМІ". Як зазначає Лімбурґ, "Global Media Forum щороку демонструє, наскільки велика мережа контактів Deutsche Welle, і наскільки важливу роль відіграє обмін думками і діалог".

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Темі глобальної нерівності будуть присвячені близько 60-ти заходів Global Media Forum. На одному з них виступить колишній президент Афганістану Хамід Карзай, який ще до початку конференції в резонансному інтерв'ю DW поклав відповідальність на Пакистан і США за безнадійну, на його думку, ситуацію, що склалася в Афганістані.

В третій день форуму відбудуться заходи в рамках "Лабораторії інновацій в ЗМІ", які будуть присвячені викликам можливостей цифрового формату в області засобів масової інформації.

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