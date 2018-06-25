У Берліні суд виніс вирок у справі про антисемітський напад

У Берліні в понеділок, 25 червня, суд виніс вирок сирійцю, який напав на двох чоловіків у кіпах. За завдання небезпечних травм та образу 19-річного нападника засудили за ювенальним правом до чотирьох тижнів ув'язнення. Оскільки з квітня він перебував за ґратами, то попереднє ув'язнення йому було зараховано у відбування терміну, повідомляє агенція dpa. Очікується, що ще до кінця дня 25 червня засуджений вийде на волю.

Нагадаємо, інцидент стався в берлінському районі Пренцлауер-Берг 18 квітня. Троє чоловіків скоїли напад на 21-річного громадянина Ізраїлю і 24-річного громадянина ФРН, які йшли вулицею в традиційних юдейських релігійних головних уборах - кіпах.

Нападники почали вигукувати в їхній бік антисемітські образи та називали їх "яхуді" ("єврей" арабською. - Ред.). Після цього один із нападників почав бити ізраїльтянина ременем. Постраждалим вдалося зняти це на телефон, в подальшому відео було викладено в мережу інтернет. Через майже два дні нападник сам прийшов до поліції і здався.

Згодом один з постраждалих від нападу, 21-річний громадянин Ізраїлю, в інтерв'ю DW зазначив, що він не юдей, а "ізраїльтянин, який виріс в арабській родині". За словами чоловіка, він із приятелем - громадянином ФРН - проводив експеримент, намагаючись дізнатися, чи безпечно у Німеччині ходити в кіпі.

Інцидент отримав широкий розголос в Німеччині і став приводом для відновлення широкої дискусії про антисемітизм у країні. Акції протесту проти антисемітизму пройшли в Берліні і багатьох інших містах, їхні учасники на знак солідарності з євреями вдягали кіпи.