У Берліні стежать за справою Балуха

Уряд Німеччини стежить за справою засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха. Про це в п'ятницю, 6 квітня, у відповідь на запит DW повідомила прес-служба уряду ФРН.

У відповіді, зокрема, йдеться про те, що федеральний уряд, як сторона так званого "нормандського формату", працює від червня 2014 року над розв'язанням конфлікту в Україні. Важлива увага, зокрема, приділяється виконанню Мінських угод. Також федеральний уряд докладає зусиль для звільнення українських політв'язніву Росії, зокрема Олега Сенцова.

"Справа Володимира Балуха також відома федеральному урядові", - зазначено в листі прес-служби уряду ФРН до DW.

Нагадаємо, що 4 серпня 2017 року Роздольненський суд анексованого Криму засудив до позбавлення волі на три роки і сім місяців українця Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. 19 березня 2018 року Володимир Балух оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку.