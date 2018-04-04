 У Берліні стежать за справою Балуха | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

У Берліні стежать за справою Балуха

Німецькому урядові відомо про справу українського активіста Володимира Балуха, засудженого в окупованому Криму.

Володимир Балух

У Криму Володимира Балуха засудили до трьох років і семи місяців колонії

Уряд Німеччини стежить за справою засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха. Про це в п'ятницю, 6 квітня, у відповідь на запит DW повідомила прес-служба уряду ФРН.

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В Києві назвали вирок кримського суду українцю Володимиру Балуху "сфабрикованим рішенням незаконних судів". Кримський суд підтвердив свій вирок йому - ув'язнення до трьох років і семи місяців. (16.01.2018)

У відповіді, зокрема, йдеться про те, що федеральний уряд, як сторона так званого "нормандського формату", працює від червня 2014 року над розв'язанням конфлікту в Україні. Важлива увага, зокрема, приділяється виконанню Мінських угод. Також федеральний уряд докладає зусиль для звільнення українських політв'язніву Росії, зокрема Олега Сенцова.

"Справа Володимира Балуха також відома федеральному урядові", - зазначено в листі прес-служби уряду ФРН до DW.

Нагадаємо, що 4 серпня 2017 року Роздольненський суд анексованого Криму засудив до позбавлення волі на три роки і сім місяців українця Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. 19 березня 2018 року Володимир Балух оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку.

 

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