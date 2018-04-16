 У Берліні стався антисемітський напад на двох чоловіків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

У Берліні стався антисемітський напад на двох чоловіків

В столиці Німеччини троє невідомих, імовірно, з антисемітських мотивів, напали на чоловіків, на яких були традиційні юдейські релігійні головні убори - кіпи. В уряді ФРН різко засудили інцидент.

Відео, на якому видно, як невідомий б'є свою жертву ремнем

Відео, на якому видно, як невідомий б'є свою жертву ремнем

У Берліні троє невідомих скоїли напад на двох чоловіків, які йшли вулицею в традиційних юдейських релігійних головних уборах - кіпах. Як повідомила у середу, 18 квітня, берлінська поліція, напад на 21-річного громадянина Ізраїлю і 24-річного громадянина ФРН стався в районі Пренцлауер-Берг. Внаслідок нападу молодший хлопець зазнав легких ушкоджень.

В інтерв'ю ізраїльському телебаченню 21-річний постраждалий розповів, що вони "просто йшли вулицею й ні з ким не спілкувалися". Незнайомі чоловіки, за його словами, почали вигукувати в бік хлопців антисемітські образи та називали їх "яхуді" ("єврей" арабською. - Ред.). Як каже постраждалий, жодної сварки перед цим не було. Утім, один із нападників почав бити ізраїльтянина ременем. Постраждалим вдалося зняти це на телефон.

Після цього нападник, за даними свідків, намагався кинути в хлопця скляну пляшку, але цьому завадила жінка, що перебувала поруч і викликала поліцію.

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В німецькому уряді різко засудили антисемітський напад у Берліні. Голова МЗС Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що напади на чоловіків "лише за те, що вони носять кипу, є нестерпними". "Євреї у нас більше ніколи не повинні відчувати загрозу. У нашій відповідальності - стати на захисті єврейскьго життя", - написав він у Twitter.

Водночас міністерка юстиції ФРН Катаріна Барлі (Katarina Barley) назвала напад "ганьбою" для Німеччини. "Винуватці повинні бути негайно притягнуті до відповідальності", - заявила вона виданням німецької медіагрупи Funke.
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