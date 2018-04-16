 У Берліні провели масштабну евакуацію через бомбу часів Другої світової | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

У Берліні провели масштабну евакуацію через бомбу часів Другої світової

Близько 10 тисяч мешканців будинків, розташованих поблизу головного вокзалу німецької столиці, змушені тимчасово залишити свої домівки через проведення робіт зі знешкодження 500-кілограмової бомби.

Британська авіаційна бомба часів Другої світової війни

Виявлена в Берліні британська авіаційна бомба часів Другої світової війни

Не менше 10 тисяч жителів Берліна змушені тимчасово залишити свої помешкання через роботи зі знешкодження авіаційної бомби часів Другої світової війни. У п'ятницю, 20 квітня, поліція створила зону безпеки в радіусі 800 метрів навколо місця виявленої кілька днів тому 500-кілограмової бомби, повідомляє інформагенція dpa. Правоохоронці перегородили вулиці, унеможлививши рух пішоходів та автотранспорту.

Через роботи зі знешкодження бомби також на кілька годин припинено рух потягів через головний залізничний вокзал Берліна. Евакуація та посилені заходи безпеки частково паралізували центр столиці ФРН. У зону евакуації потрапили не лише житлові будівлі, а й клініки, міністерські будівлі та будинки для літніх людей, інформує агентство AFP. У поліції зазначили, що роботи зі знешкодження розпочнуться, коли поліцейські переконаються у відсутності людей. Очікується, що бомбу знешкодять в районі обіду 20 квітня.

На бомбу натрапили під час будівельних робіт у районі головного вокзалу німецької столиці. Виявлена авіаційна бомба британського виробництва. Бомби цього типу широко застосовувалися під час бомбардувань авіацією союзників Берліна та інших німецьких міст під час Другої світової війни.

DW.COM

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