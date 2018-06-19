У Берліні почався суд у справі про антисемітський напад

У Берліні у вівторок, 19 червня, почався суд над сирійцем, який в квітні напав на двох чоловіків в кіпах. Його звинувачують в нанесенні небезпечних травм і образі.

Під час судового засідання 19-річний сирієць, який жив у Німеччині з 2015 року, намагався пояснити свої дії. "Я не хотів його вдарити, я просто хотів його налякати… Мені дуже шкода, це була моя помилка", - заявив він. Підозрюваний також визнав, що приймав наркотики перед інцидентом. Протягом дня свідчення мають надати свідки інциденту та потерпілі. Очікується, що суд винесе рішення сьогодні.

Нагадаємо, що інцидент стався в берлінському районі Пренцлауер-Берг 18 квітня. Троє чоловіків скоїли напад на 21-річного громадянина Ізраїлю і 24-річного громадянина ФРН, які йшли вулицею в традиційних юдейських релігійних головних уборах - кіпах.

Нападники почали вигукувати в їхній бік антисемітські образи та називали їх "яхуді" ("єврей" арабською. - Ред.). Після цього один із нападників почав бити ізраїльтянина ременем. Постраждалим вдалося зняти це на телефон, в подальшому відео було викладено в мережу. Через майже два дні нападник сам прийшов до поліції і здався.

Пізніше один з постраждалих від нападу, 21-річний громадянин Ізраїлю, в інтерв'ю DW зазначив, що він не юдей, а "ізраїльтянин, який виріс в арабській родині". За словами чоловіка, він із приятелем - громадянином ФРН - проводив експеримент, намагаючись дізнатися, чи безпечно у Німеччині ходити в кіпі.

Інцидент отримав широкий розголос в Німеччині і став приводом для відновлення широкої дискусії про антисемітизм в країні. Акції протесту проти антисемітизму пройшли в Берліні і багатьох інших містах, їх учасники в знак солідарності з євреями вдягли кіпи.