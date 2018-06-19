 У Берліні почався суд у справі про антисемітський напад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

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Новини

У Берліні почався суд у справі про антисемітський напад

У Німеччині почався процес над сирійцем, який у квітні напав у Берліні на двох чоловіків у кіпах. На суді він заявив, що хотів лише налякати їх.

Кіпа (або ярмулка) - традиційний єврейський чоловічий головний убір

Кіпа (або ярмулка) - традиційний єврейський чоловічий головний убір

У Берліні у вівторок, 19 червня, почався суд над сирійцем, який в квітні напав на двох чоловіків в кіпах. Його звинувачують в нанесенні небезпечних травм і образі. 

Під час судового засідання 19-річний сирієць, який жив у Німеччині з 2015 року, намагався пояснити свої дії. "Я не хотів його вдарити, я просто хотів його налякати… Мені дуже шкода, це була моя помилка", - заявив він. Підозрюваний також визнав, що приймав наркотики перед інцидентом. Протягом дня свідчення мають надати свідки інциденту та потерпілі. Очікується, що суд винесе рішення сьогодні.

Нагадаємо, що інцидент стався в берлінському районі Пренцлауер-Берг 18 квітня. Троє чоловіків скоїли напад на 21-річного громадянина Ізраїлю і 24-річного громадянина ФРН, які йшли вулицею в традиційних юдейських релігійних головних уборах - кіпах.

Нападники почали вигукувати в їхній бік антисемітські образи та називали їх "яхуді" ("єврей" арабською. - Ред.). Після цього один із нападників почав бити ізраїльтянина ременем. Постраждалим вдалося зняти це на телефон, в подальшому відео було викладено в мережу. Через майже два дні нападник сам прийшов до поліції і здався.

DW.COM

Берлінський нападник на двох чоловіків у традиційних юдейських кіпах виявився біженцем із Сирії та здався поліції. Водночас постраждалий від нападу повідомив, що юдеєм не є і носив кіпу заради експерименту. (19.04.2018)

Після антисемітського нападу в Берліні президент Центральної ради євреїв Німеччини не радить євреям відкрито носити кіпу в цій країні. Водночас у низці німецьких міст організовують акції солідарності з євреями. (24.04.2018)

Пізніше один з постраждалих від нападу, 21-річний громадянин Ізраїлю, в інтерв'ю DW зазначив, що він не юдей, а "ізраїльтянин, який виріс в арабській родині". За словами чоловіка, він із приятелем - громадянином ФРН - проводив експеримент, намагаючись дізнатися, чи безпечно у Німеччині ходити в кіпі.

Інцидент отримав широкий розголос в Німеччині і став приводом для відновлення широкої дискусії про антисемітизм в країні. Акції протесту проти антисемітизму пройшли в Берліні і багатьох інших містах, їх учасники в знак солідарності з євреями вдягли кіпи.

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