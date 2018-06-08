 У Берліні очікують складних переговорів на зустрічі у ″нормандському форматі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2018

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Новини

У Берліні очікують складних переговорів на зустрічі у "нормандському форматі"

Майбутні переговори міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" у Берліні будуть складними, прогнозує очільник МЗС ФРН Гайко Маас. Ітиметься про місію ООН для Донбасу.

Гайко Маас

Гайко Маас очікує складних переговорів на зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" 11 червня

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) очікує складних переговорів під час наступної зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" ( Німеччина, Франція, Україна та Росія) в Берліні у понеділок, 11 червня. Про це Маас сказав в інтерв'ю виданню Bild.

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Переговори міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції 11 червня в Берліні мають стати першими після 16-місячної перерви. Раніше їх гальмувало небажання Росії брати участь. (01.06.2018)

З метою пожвавлення мінського процесу міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас воліє запросити найближчим часом глав МЗС Франції, Росії та України на зустріч у "нормандському форматі" у Берліні. (10.05.2018)

Він розповів про намір обговорити на майбутніх перемовинах можливість розміщення на Донбасі місії миротворців ООН. Німецький урядовець вказав зокрема на те, що "інтереси та позиції України й Росії у багатьох сферах" мають значні розбіжності. Утім, за словами Мааса, слід спробувати все, щоб досягти тривалого перемир'я, відведення важких озброєнь та покращення гуманітарної ситуації для людей на Донбасі, які страждають. Водночас очільник німецького зовнішньополітичного відомства наголосив, що люди "на Сході України нічого не бажають так сильно, як миру". 

Нагадаємо, 1 червня Гайко Маас на спільній прес-конференції з українським колегою Павлом Клімкіним у Маріуполі анонсував проведення 11 червня зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України. Переговори у "нормандському форматі" 11 червня мають стати першими після 16-місячної перерви. Остання зустріч у "нормандському" форматі на рівні міністрів відбулася у лютому 2017 року.

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