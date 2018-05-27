У Берліні очікують від Києва доказів у справі Бабченка

Уряд ФРН вимагає від української влади пояснень щодо спецоперації СБУ з інсценування вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Про це в п'ятницю, 1 червня, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

За його словами, у справі фігурує звинувачення в змові з метою вбивства журналіста. Якщо ці підозри підтвердяться, тоді йтиметься про серйозний замах на свободу преси, вважає речник уряду ФРН. Такі звинувачення - дуже серйозні, тож варто очікувати переконливих доказів, наголосив представник уряду ФРН, слова якого наводить інформагенція dpa.

Нагадаємо, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства для порятунку Бабченка від замаху, який готували, за його твердженням, на замовлення російських спецслужб.

31 травня Шевченківський районний суд у Києві заарештував на два місяці підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка, Бориса Германа. Клопотання прокуратури суд задовольнив та взяв під варту підозрюваного без можливості застави. Сам Герман заперечив свою причетність до планування замаху на вбивство Бабченка, стверджуючи, що співпрацює з українською контррозвідкою щодо виявлення в Україні "агентури РФ" і спроб змінити владу в країні.