 У Берліні очікують від Києва доказів у справі Бабченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

У Берліні очікують від Києва доказів у справі Бабченка

Підозри в змові з метою вбивства журналіста - дуже серйозне звинувачення, тож в уряді ФРН очікують, що вони будуть підкріплені доказами.

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко на прес-конференції в СБУ 30 травня

Уряд ФРН вимагає від української влади пояснень щодо спецоперації СБУ з інсценування вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Про це в п'ятницю, 1 червня, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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Оглядачі на шпальтах провідних видань Європи аналізують, чи потрібна була спецоперація із "вбивства" Аркадія Бабченка і якими будуть її наслідки для України. (01.06.2018)

У Єврокомісії перебувають у контакті з українською владою, щоб з'ясувати, що відбулося у справі Бабченка. Брюссель визнає суверенне право України захищати тих, хто живе на її території. (31.05.2018)

Штефан Майстер з Німецького товариства зовнішньої політики очікує, що українська влада надасть факти і докази у справі про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка. (01.06.2018)

За його словами, у справі фігурує звинувачення в змові з метою вбивства журналіста. Якщо ці підозри підтвердяться, тоді йтиметься про серйозний замах на свободу преси, вважає речник уряду ФРН. Такі звинувачення - дуже серйозні, тож варто очікувати переконливих доказів, наголосив представник уряду ФРН, слова якого наводить інформагенція dpa.

Нагадаємо, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства для порятунку Бабченка від замаху, який готували, за його твердженням, на замовлення російських спецслужб.

31 травня Шевченківський районний суд у Києві заарештував на два місяці підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка, Бориса Германа. Клопотання прокуратури суд задовольнив та взяв під варту підозрюваного без можливості застави. Сам Герман заперечив свою причетність до планування замаху на вбивство Бабченка, стверджуючи, що співпрацює з українською контррозвідкою щодо виявлення в Україні "агентури РФ" і спроб змінити владу в країні.

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"Смерть" Бабченка: реакція Заходу (31.05.2018)

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