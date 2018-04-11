У Берліні закликають Трампа відмовитися від поспішного удару по Сирії

Німецькі політики закликають президента США Дональда Трампа не ухвалювати поспішного рішення щодо удару по Сирії у відповідь на ймовірну хіматаку в місті Дума. Представник Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin) в опублікованому в четвер, 12 квітня, інтерв'ю dpa закликав владу ФРН офіційно виступити проти військової відповіді. За його словами, німецький уряд має заявити Вашингтону і Москві про необхідність проведення розслідування хімічної атаки, яке не має бути блоковано поспішними військовими операціями.

Тріттін порівняв нинішню ситуацію з війною в Іраку в 2003 році, коли Вашингтон почав операцію, припускаючи наявність в іракського президента Саддама Хусейна зброї масового ураження, але згодом вона не була знайдена. "По суті, можна тільки сподіватися, що таке не повториться", - заявив політик, який займав за часів війни в Іраку пост міністра з охорони навколишнього середовища ФРН.

Удар по Сирії лише погіршить ситуацію

Голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) не бачить чіткої стратегії Вашингтона щодо Сирії. "Постає питання про те, чи існує єдина точка зору в адміністрації пана Трампа", - заявив він радіостанції Deutschlandfunk.

За його словами, можна тільки сподіватися, що загрози американського президента є "свого роду тактикою ведення переговорів", що полягає в "тиску на інших за допомогою часом ірраціональних і безвідповідальних твітів". Військовий удар не розрядить ситуацію в Сирії, а лише ще більше загострить її, наголосив Лінднер.

Велику тривогу викликають провокації Трампа на адресу Росії, заявив у свою чергу заступник фракції ВДП Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff). "Вражає, яку недостатню серйозність демонструє американський президент, який є головнокомандувачем найсильнішої армії світу", - заявив він газеті Rheinische Post. Разом з тим заяви Трампа слід сприймати серйозно, підкреслив Ламбсдорфф. "Сподіваюся, що військові з обох сторін знаходяться в діалозі та не допустять прямої конфронтації США і Росії", - додав він.

За погрозами Трампа підуть дії

Експерт із зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) також упевнений, що до заяви Трампа, який напередодні пригрозив Росії завдати ракетного удару по Сирії, слід ставитися серйозно. На відміну, зокрема, від колишніх твітів президента США з погрозами на адресу КНДР, в даному випадку мова йде про попередження про військовий удар в конкретному контексті, зазначив однопартієць канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). "Думаю, що американський президент не може говорити подібне без наслідків", - додав Реттґен.

Разом з тим, за його словами, як США, так і Росія будуть прагнути уникнути прямої військової конфронтації. Однак найбільша небезпека полягає в тому, що в подібній ситуації події можуть розвиватися не так, як планується, додав Реттґен. Одночасно політик закликав Захід проводити послідовну політику щодо Сирії. Необхідно посилити дипломатичний процес задля вирішення сирійського конфлікту за участю ООН, ЄС, США та інших глобальних гравців, закликав він.

Тим часом координатор трансатлантичної співпраці уряду ФРН Петер Баєр (Peter Beyer) висловився на підтримку військової відповіді США на ймовірну хімічну атаку в Сирії. "Вважаю правильним, що на застосування хімічної зброї слід реагувати військовим ударом", - заявив він в інтерв'ю газеті Südwest Presse і її партнерським виданням.

Необхідні далекоглядні рішення

Разом з тим Дональд Трамп повинен узгоджувати свої дії з союзниками, вважає Баєр. Всі рішення щодо Сирії повинні бути далекоглядними. "Цей регіон є бочкою з порохом", - пояснив він.

11 квітня Трамп зробив різку заяву, пригрозивши Росії ракетним ударом в Сирії. "Росія обіцяє збити будь-які ракети, випущені по Сирії. Росія, готуйся, бо вони прилетять: гарні, нові і "розумні"!", - написав господар Білого дому в Twitter, відреагувавши на висловлювання російського посла в Лівані Олександра Засипкіна про готовність Москви збити ракети ВПС США в разі удару по Сирії.

За даними гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, відзначають активісти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, загинули не менше 70 і звернулися до лікарень понад 500 осіб.