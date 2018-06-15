У Берліні відреагували на скандал щодо шпигунства BND в Австрії

Федеральний уряд Німеччини наголошує на дружніх відносинах із офіційним Віднем в контексті скандалу зі стеженням німецької Федеральної розвідувальної служби (BND) d Австрії. "Австрія - хороший друг нашої країни, а ми, сподіваємося, є хорошими друзями Австрії", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понеділок, 18 червня, у Берліні, цитує агентство dpa.
Зайберт наголосив, що Німеччина дотримується принципу, про який заявила канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у 2013 році. Тоді в контексті скандалу навколо стеження з боку Агентства нацбезпеки США за німецькими політиками вона зазначила, що "шпигування за друзями є неприйнятним". Зайберт також сказав, що економічне шпигунство ніколи не належало до завдань BND ані в минулому, ані зараз.
Водночас речник німецького уряду відмовився коментувати останні закиди з боку Відня, зазначивши, що уряд принципово надає таку інформацію лише відповідним органам, наприклад, парламентському комітету з контролю за діяльністю спецслужб.
Нагадаємо, австрійські видання - журнал Profil і газета Der Standard - оприлюднили інформацію про те, що BND займалася шпигунством на території Австрії: стеження велося як за австрійськими установами та фірмами, так і за міжнародними організаціями і посольствами, розташованими у Відні. За даними видань, з 1999 по 2006 рік усього в полі зору німецької спецслужби перебували майже дві тисячі стаціонарних телефонних номерів, факсів, номерів мобільного зв'язку, адрес електронної пошти на території Австрії.
Серед міжнародних організацій, діяльність яких цікавила BND, зокрема ОБСЄ, ОПЕК та МАГАТЕ, штаб-квартири яких розташовані у Відні. Стеження також велося за підрозділами ООН, 75 посольствами, а також за низкою підозрюваних в тероризмі осіб та торговців зброєю. Офіційний Відень зажадав від Берліна пояснень щодо скандалу.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.
Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко