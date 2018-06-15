У Берліні відреагували на скандал щодо шпигунства BND в Австрії

Федеральний уряд Німеччини наголошує на дружніх відносинах із офіційним Віднем в контексті скандалу зі стеженням німецької Федеральної розвідувальної служби (BND) d Австрії. "Австрія - хороший друг нашої країни, а ми, сподіваємося, є хорошими друзями Австрії", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понеділок, 18 червня, у Берліні, цитує агентство dpa.

Зайберт наголосив, що Німеччина дотримується принципу, про який заявила канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у 2013 році. Тоді в контексті скандалу навколо стеження з боку Агентства нацбезпеки США за німецькими політиками вона зазначила, що "шпигування за друзями є неприйнятним". Зайберт також сказав, що економічне шпигунство ніколи не належало до завдань BND ані в минулому, ані зараз.

Водночас речник німецького уряду відмовився коментувати останні закиди з боку Відня, зазначивши, що уряд принципово надає таку інформацію лише відповідним органам, наприклад, парламентському комітету з контролю за діяльністю спецслужб.

Нагадаємо, австрійські видання - журнал Profil і газета Der Standard - оприлюднили інформацію про те, що BND займалася шпигунством на території Австрії: стеження велося як за австрійськими установами та фірмами, так і за міжнародними організаціями і посольствами, розташованими у Відні. За даними видань, з 1999 по 2006 рік усього в полі зору німецької спецслужби перебували майже дві тисячі стаціонарних телефонних номерів, факсів, номерів мобільного зв'язку, адрес електронної пошти на території Австрії.

Серед міжнародних організацій, діяльність яких цікавила BND, зокрема ОБСЄ, ОПЕК та МАГАТЕ, штаб-квартири яких розташовані у Відні. Стеження також велося за підрозділами ООН, 75 посольствами, а також за низкою підозрюваних в тероризмі осіб та торговців зброєю. Офіційний Відень зажадав від Берліна пояснень щодо скандалу.