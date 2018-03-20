 У Берліні бізнесмени оцінять можливості фінансування України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018
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Новини

У Берліні бізнесмени оцінять можливості фінансування України

Німецькому бізнесу обіцяють розповісти про проблемні питання українського банківського сектора.

Прапори Німеччини та України

Конференція "Можливості фінансування в Україні - Quo Vadis?" відбудеться у Берліні у вівторок, 20 березня. Організатори обіцяють "надати унікальну можливість отримати інформацію про ситуацію в українському банківському секторі та обговорити ще наявні у ньому проблемні питання, як от гарантії захисту інтересів кредиторів і досвід в актуальних випадках реструктуризації боргів для боржників та кредиторів".

Для участі у конференції до Берліна прибув міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко. Очікується участь у заході й спецпосланника німецького уряду з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Ґеорґа Мільбрадта (Georg Milbradt). 

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Конференцію проводить Німецько-український форум, партнерами заходу є німецькі Консультативна група в Україні та Товариство міжнародної співпраці, а також Німецько-Українська промислово-торговельна палата і посольство України у Німеччині.

"Тиждень України"

Конференція відбувається в рамках "Тижня України", який триває у Берліні з 18 до 23 березня і є спільним заходом українського посольства у ФРН та Німецького товариства з міжнародної співпраці (GIZ). Він має на меті висвітлити розвиток України за роки після Революції гідності, йдеться у повідомлення на сайті посольства.

На "Тижні України" в Берліні заплановані різноманітні інформаційні та культурні заходи, що мають розширити уявлення німців про Україну, допомогти зрозуміти процеси її розвитку та трансформації. Заплановані інформаційні заходи для пояснення можливостей для економічної та культурної співпраці.

Організатори "Тижня України" сподіваються, що їм вдасться зламати стереотипний імідж країни "чотирьох К": Криму, кризи, корупції та конфлікту на Донбасі, та показати багатогранні реалії сучасної України, йдеться у повідомленні посольства України в ФРН.

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