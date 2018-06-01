У Берлінському кафедральному соборі поліцейський вистрілив у бешкетника

Правоохоронець вистрілив у бешкетника в Берлінському соборі, поранивши його. Невдовзі після інциденту будівлю оточили загони поліції.
Під час знешкодження бешкетника в Берлінському кафедральному соборі співробітник поліції застосував табельну зброю. Інцидент стався в неділю, 3 червня. Унаслідок пострілів підозрюваний злочинець отримав поранення ніг, повідомила прес-служба місцевої поліції на сторінці в соціальній мережі Twitter.
"Близько 16 години наші колеги в Берлінському кафедральному соборі зробили постріл в чоловіка, що бешкетував. Він отримав поранення ніг", - йдеться в Twitter-дописі берлінської поліції.
Згодом у поліції повідомили, що підстрелений чоловік був озброєний ножем, погрожував та важко поранив одного поліцейського. Бешкетником виявився 53-річний громадянин Австрії. У поліції також закликали не поширювати неперевірених чуток. Свідки інциденту отримають психологічну допомогу, передає інформагенція dpa.
Водночас, за даними репортера агентства новин AFP, невдовзі після інциденту загони поліції оточили собор. Згодом у поліції повідомили, що поки що не виявили жодного терористичного чи ісламістського підґрунтя інциденту.
Через факт застосування табельної зброї поліцейськимрозпочалося розслідування.
Берлінський собор вважається однією з найвизначніших пам'яток німецької столиці.
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