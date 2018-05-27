 У бельгійському Льєжі чоловік застрелив двох поліцейських | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У бельгійському Льєжі чоловік застрелив двох поліцейських

Озброєний чоловік вдень застрелив двох жінок-поліцейських у Льєжі. Нападник нейтралізований, повідомила місцева прокуратура.

На місці події у Льєжі

На місці події у Льєжі

У бельгійському місті Льєж вдень у вівторок, 29 травня, сталась стрілянина, внаслідок якої загинули четверо осіб. За повідомленнями бельгійської агенції Belga з посиланням на місцеву поліцію, спочатку озброєний чоловік застрелив на вулиці двох поліцейських, а потім, захопивши заручника, сховався у приміщенні школи.

Нападник нейтралізований спецпідрозділом поліції, заручник і діти у школі не постраждали. Утім, встановлено, що у ході стрілянини на вулиці загинула ще одна особа, яка перебувала у автівці, повідомили у прокуратурі. ЗМІ додають, що поранення отримали ще двоє поліцейських.

Мотиви нападника встановлюються.

DW.COM

Вибух у Канаді: 15 поранених - ЗМІ

Унаслідок вибуху у ресторані в канадській провінції Онтаріо поранення дістали п'ятнадцять осіб. Двоє підозрюваних утекли з місця інциденту, кажуть у поліції. (25.05.2018)  

У Китаї чоловік із ножем убив сімох школярів

Невідомий із ножем кинувся на школярів, які поверталися додому. Нападника затримали. Це одна з найкривавіших подібних атак у Китаї за останні роки. (27.04.2018)  

Стрілянина в університеті Туреччини: четверо загиблих

Четверо співробітників загинули внаслідок стрілянини в університеті міста Ескісехір у Туреччині. (05.04.2018)  

Також за темою

Belgien Brüssel Polizisten

Заворушення у Брюсселі: поліція затримала десятки людей 26.11.2017

У Брюсселі демонстрація проти рабства у Лівії переросла в безлади і спроби нищення крамниць. Повідомляється, що це влаштували юнаки віком 15-18 років.

Belgien Radikalisierung muslimischer Jugendlicher

До Бельгії повертаються бойовики з "Ісламської держави" 31.01.2018

Понад 100 джихадистів з "Ісламської держави" повернулися до Бельгії. Частина їх хоче розпрощатися з темним минулим, частина може будь-якої миті взятися за старе.

Belgien Explosion in Antwerpen

Вибух газу в Антверпені: щонайменше двоє загиблих 16.01.2018

В одній з будівель у центрі Антверпена стався вибух, у результаті чого було зруйновано загалом три споруди. Наслідком інциденту стала загибель двох та поранення щонайменше 14 осіб, дехто з них - у важкому стані.

Докладно

Вживання алкоголю в Європі

Боротьба з пияцтвом у ЄС: обмежувати торгівлю алкоголем?

Підходи до споживання спиртного в європейських країнах дуже відзрізняються. Головні факти і тенденції - у DW. 

Каршеринг у німецьких містах стає дедалі популярнішим

Своє авто у місті може стати непотрібним

Чому німецька молодь дедалі частіше відмовляється від власних автівок, надаючи перевагу новим видам транспорту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  