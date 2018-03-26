 У Бахрейні виявили найбільше в історії королівства родовище нафти та газу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.04.2018
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Економіка

У Бахрейні виявили найбільше в історії королівства родовище нафти та газу

У західній частині Бахрейну виявлені багаті поклади нафти та газу, що значно перевищують усі дотеперішні запаси чорного золота й блакитного палива країни.

Нафтовидобуток у Бахрейні

Виявленні запаси газу та нафти дозволять значно збільшити обсяги видобутку цих корисних копалин

Влада Бахрейну заявила про виявлення найбагатшого родовища нафти та газу в країні. Повідомлення поширило в неділю, 1 квітня, державне інформаційне агентство королівства BNA. Як стверджується, знайдені запаси вуглеводнів значно перевищують всі нафтогазові родовища, відкриті в країні з 1932 року.

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Влада Венесуели видала "дочці" російської компанії "Роснефть" ліцензії на розробку шельфових родовищ поблизу узбережжя Венесуели. Крім того, росіяни вивчають енергетичну співпрацю з Кубою. (17.12.2017)

Іракські та міжнародні компанії мають місяць для подачі заявок на участь у спорудженні нафтопроводу з провінції Кіркук до Туреччини. (24.12.2017)

Жодних подробиць щодо обсягів виявлених корисних копалин не розголошується. Зазначається лише, що наявних у  родовищі запасів цілком досить для тривалого видобутку.

Бахрейн, на відміну від сусідніх країн Перської затоки, не мав досі значних запасів нафти та газу. Нинішні щоденні обсяги видобутку нафти з єдиного розташованого на території власне Бахрейну родовища становлять близько 50 тисяч барелів. Добові обсяги видобутку природного газу на цьому родовищі - близько 28 мільйонів кубічних метрів. Ще 150 тисяч барелів чорного золота щодоби Бахрейн отримує від родовища Абу Сафа, котре ця близькосхідна країна експлуатує разом із Саудівською Аравією. 80 відсотків надходжень до бюджету Королівство Бахрейн завдячує саме нафті та газу.
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