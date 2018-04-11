У Барселоні вимагають звільнити ув'язнених каталонських політиків

У Барселоні розпочався марш прихильників незалежності Каталонії з вимогою звільнити лідерів каталонських сепаратистів. Тисячі учасників акції зібралися в неділю, 15 квітня, на одній із центральних вулиць міста. Багато-хто з мітингарів ніс плакати з написами "Свободу політичним в'язням", передає інформагенція AFP. Акцію підтримали каталонські представництва двох найбільших профспілок Іспанії.

Більшість учасників ходи були вдягнені в жовтий верхній одяг, демонструючи таким чином свою солідарність з ув'язненими лідерами каталонського руху за незалежність. Іспанські органи юстиції звинувачують каталонських політиків у підбурюванні до заколоту.

Акція відбувається за більш ніж тиждень після того, як у Німеччині звільнили затриманого раніше лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона. Колишній очільник Каталонії перебував під вартою на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція під час подорожі з Данії до ФРН на підставі європейського ордера на арешт.

Нагадаємо, що 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. Серед тих, хто перебуває за ґратами в Мадриді, і 53-річний екс-лідер партії "Каталонська національна асамблея" Жорді Санчес. Саме його кандидатуру вже двічі висували на пост керівника каталонського уряду.