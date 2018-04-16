У Баку відбулася рідкісна зустріч між НАТО і Росією на високому рівні

У азербайджанському Баку в четвер, 19 квітня, відбулася зустріч представників НАТО та Росії. Альянс представляв головнокомандувач об'єднаними збройними силами блоку в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті, Росію - начальник Генштабу РФ, генерал Валерій Герасимов. Вони погодилися, що важливо тримати канали комунікації між НАТО та Росією відкритими, повідомляє агенція dpa з посиланням на заяву Альянсу.

За даними російських новинних агентств, це перша зустріч на такому рівні з 2013 року. Під час переговорів ішлося, зокрема, про "заходи з розбудови взаємної довіри та уникнення інцидентів", повідомили в міноборони Росії. Розмова сталася після атаки західних союзників по арсеналах хімічної зброї у Сирії, яка викликала гостру реакцію Москви.

Відносини НАТО з Росією відчутно погіршилися після анексії РФ українського Криму та початку агресії на Сході України. З 2014 року контакти були зведені до мінімуму. Рада НАТО-Росія, важливий орган діалогу, не працював до 2016 року. Німеччина виступає за пожвавлення діалогу Альянсу та Росії.

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