 У Баку відбулася рідкісна зустріч між НАТО і Росією на високому рівні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

У Баку відбулася рідкісна зустріч між НАТО і Росією на високому рівні

Північноатлантичний альянс та Росія погоджуються, що важливо розвивати взаємну довіру. Високопосадовці двох сторін зустрілися в азербайджанському Баку.

НАТО і РФ прагнуть тримати канали комунікації відкритими

НАТО і РФ прагнуть тримати канали комунікації відкритими

У азербайджанському Баку в четвер, 19 квітня, відбулася зустріч представників НАТО та Росії. Альянс представляв головнокомандувач об'єднаними збройними силами блоку в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті, Росію - начальник Генштабу РФ, генерал Валерій Герасимов. Вони погодилися, що важливо тримати канали комунікації між НАТО та Росією відкритими, повідомляє агенція dpa з посиланням на заяву Альянсу.

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Голова Військового комітету НАТО Петр Павел розповів DW про підтримку, яку Альянс надає Збройним силам України. Не менш важливими для безпеки країни є демократія та боротьба з корупцією. (20.03.2018)

У НАТО фіксують високу активність російських субмарин в Атлантичному океані та Середземному морі. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, це найвища активність з часів завершення "холодної війни". (23.12.2017)

За даними російських новинних агентств, це перша зустріч на такому рівні з 2013 року. Під час переговорів ішлося, зокрема, про "заходи з розбудови взаємної довіри та уникнення інцидентів", повідомили в міноборони Росії. Розмова сталася після атаки західних союзників по арсеналах хімічної зброї у Сирії, яка викликала гостру реакцію Москви.

Відносини НАТО з Росією відчутно погіршилися після анексії РФ українського Криму та початку агресії на Сході України. З 2014 року контакти були зведені до мінімуму. Рада НАТО-Росія, важливий орган діалогу, не працював до 2016 року. Німеччина виступає за пожвавлення діалогу Альянсу та Росії.
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