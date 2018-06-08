 У багатьох європейських столицях пройшли марші за права ЛГБТ-спільноти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

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Новини

У багатьох європейських столицях пройшли марші за права ЛГБТ-спільноти

Тисячі людей у багатьох європейських столицях вийшли на марші на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Тим часом європарламентарі закликали українську владу підтримати аналогічний захід у Києві.

ЛГБТ-спільнота

У низці європейських столиць у суботу, 9 червня, відбулися марші на підтримку прав представників ЛГБТ-спільноти. На акцію у Бухаресті вийшло близько трьох тисяч осіб. На чолі колони учасників маршу йшла гей-пара румуна Адріана Комана та американця Клея Гамільтона, передає інформагенція AFP. Останні днями домоглися в Суді ЄС підтвердження права на проживання гомосексуальних партнерів, які уклали шлюб, у будь-якій країні ЄС.

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Суд вирішив, що обмежувати право на проживання подружжя-негромадянина ЄС не можна. Вердикт винесено у справі румунсько-американського гей-шлюбу. (05.06.2018)

17 травня - Міжнародний день боротьби з гомофобією. Представники сексуальних меншин у Німеччині намагаються протистояти гомофобії разом з поліцією та прокуратурою. (17.05.2018)

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає й далі боротися проти гомофобії та ненависті щодо людей з негетеросексуальною орієнтацією. Промову він виголосив у Берліні. (03.06.2018)

Багатотисячний захід на підтримку прав ЛГБТ-спільноти відбувся й в Афінах. Цього разу вперше фасад будівлі парламенту Греції підсвічувався у кольори веселки. Марш пройшов під гаслом засудження ненависті щодо жінок на тлі дебатів, породжених кампанією проти сексуальних домагань MeToo.

У Римі на аналогічну акцію вийшли тисячі геїв, бісексуалів, лесбійок та трансгендерів. Нещодавно новий міністр Італії в справах сім'ї Лонерцо Фонтана викликав обурення в суспільстві, заявивши в інтерв'ю виданню Corriere della Sera, що згідно з італійським законодавством гомосексуальні пари з дітьми не визнаватимуться як родини.

Мирні марші на підтримку прав ЛГБТ-спільноти відбулися також в Литві, Хорватії, Болгарії та Польщі. Учасники акції у Варшаві висловлювали протест не лише проти утисків прав представників ЛГБТ-спільноти, а й проти порушення прав жінок, нацменшин та осіб з особливими потребами.

Звернення європарламентарів до української влади

Тим часом група депутатів Європарламенту на чолі з Реббекою Гармс (Rebecca Harms) звернулася з відкритим листом до української влади, закликавши підтримати Марш рівності в Києві, що має відбутися 17 червня. Євродепутати висловили побажання, аби українські лідери показали приклад та очолили Марш рівності. 

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#LocalHeroes: від гомофобії до активістки за права ЛГБТ (07.12.2017)

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