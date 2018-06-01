 У Баварії ухвалили план щодо прохачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

У Баварії ухвалили план щодо прохачів притулку

Ухвалені нововведення передбачають жорсткіший курс міграційної політики. У Баварії планують власними силами висилати тих, кому відмовлено у наданні притулку.

Криза біженців

Один із транзитних центрів для біженців у Баварії, травень 2018 року

Консервативний земельний уряд Баварії одностайно затвердив так званий "план надання притулку". Рішення ухвалили в вівторок, 5 червня. Ухвалений документ передбачає жорсткіший курс міграційної політики у цій землі з серпня цього року. Серед іншого, мігрантів, яким відмовили в наданні притулку, планують прискорено висилати з Баварії. Для цього земельна влада збирається фрахтувати літаки.

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Біженець з Афганістану атакував мігрантів із Росії у притулку в Баварії, загинула дитина і сам нападник. Причини інциденту поки не з'ясувано. (04.06.2017)

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Попри істотне зниження кількості біженців, що потрапляють до Німеччини через Австрію, Баварія не скасовуватиме дію прикордонного контролю на кордоні ФРН з Австрією, заявили в МВС федеральної землі. (23.04.2017)

Затверджений земельний план передбачає також створення семи центрів первинного розміщення мігрантів. У таких центрах заяви мігрантів на отримання притулку розглядатимуться в прискореному режимі. Прохачі притулку, яких розмістять у цих центрах, замість грошей отримуватимуть послуги - їжу та одяг.

Потрібно швидше вирішувати, хто має право на отримання притулку, а хто - ні, пояснив мету новацій прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder), цитує інформагенція AFP. За його словами, той, кому відмовлено в наданні притулку, має якомога швидше залишати країну. 

"Ми хочемо показати, що наша правова держава працює і може стати прикладом для всієї Німеччини", - прокоментував новий документ Зедер.

Керівник МВС Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann) має намір представити новий баварський план на традиційній конференції міністрів внутрішніх справ федеральних земель 6 червня в місті Кведлінбурзі.

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