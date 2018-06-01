У Баварії ухвалили план щодо прохачів притулку

Консервативний земельний уряд Баварії одностайно затвердив так званий "план надання притулку". Рішення ухвалили в вівторок, 5 червня. Ухвалений документ передбачає жорсткіший курс міграційної політики у цій землі з серпня цього року. Серед іншого, мігрантів, яким відмовили в наданні притулку, планують прискорено висилати з Баварії. Для цього земельна влада збирається фрахтувати літаки.

Затверджений земельний план передбачає також створення семи центрів первинного розміщення мігрантів. У таких центрах заяви мігрантів на отримання притулку розглядатимуться в прискореному режимі. Прохачі притулку, яких розмістять у цих центрах, замість грошей отримуватимуть послуги - їжу та одяг.

Потрібно швидше вирішувати, хто має право на отримання притулку, а хто - ні, пояснив мету новацій прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder), цитує інформагенція AFP. За його словами, той, кому відмовлено в наданні притулку, має якомога швидше залишати країну.

"Ми хочемо показати, що наша правова держава працює і може стати прикладом для всієї Німеччини", - прокоментував новий документ Зедер.

Керівник МВС Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann) має намір представити новий баварський план на традиційній конференції міністрів внутрішніх справ федеральних земель 6 червня в місті Кведлінбурзі.