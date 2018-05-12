 У Баварії розширили повноваження поліції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

У Баварії розширили повноваження поліції

Земельний парламент Баварії ухвалив закон, який значно розширив повноваження місцевої поліції. Критики побоюються надмірного втручання правоохоронців в приватне життя громадян.

У Баварії розширили повноваження поліції

Земельний парламент Баварії у вівторок, 15 травня, ухвалив закон, котрий розширив повноваження поліції в цій землі. За це рішення проголосували 89 депутатів, проти висловилися 67, а ще двоє утрималися. На ухваленні закону наполягав Християнсько-соціальний союз (ХСС), що має більшість у земельному парламенті Баварії та належить до правлячої у ФРН коаліції.

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Згідно з новим законом, поліція отримала право застосовувати превентивних заходів не лише у випадку наявної небезпеки, але й навіть "загрози небезпеки". Зокрема, поліція в такому випадку матиме право без відома громадян переглядати їхнє електронне листування, а також відстежувати телефонні розмови. Правоохоронці також отримали можливість ширшого використання доказів, що ґрунтуються на аналізах ДНК.

Критики вбачають у новому законі небезпеку надмірного втручання в приватне життя громадян. Нагадаємо, що 10 травня на вулиці Мюнхена вийшло від 30 до 40 тисяч демонстрантів, які протестували проти прийняття закону. Земельна влада критику відкидає та наголошує на тому, що закон передбачає і інші зміни, які стосуються гармонізації з новими правилами захисту персональних даних, що з травня починають діяти в ЄС.
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