У Азербайджані затримали одного з підозрюваних у нападі на Найєма

Правоохоронці Азербайджану у суботу, 5 травня, на вимогу українського слідства затримали Магомед-Амін Саітова, якого підозрюють у побитті депутата Верховної Ради України від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафи Найєма в центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства внутрішніх справ України.

"Четвертий учасник через 20 хвилин після події замовив квиток на літак і через 2,5-3 години вилетів до Баку. На момент перетину кордону його особу ще не було встановлено, проте йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями і оголосили в розшук. Сьогодні він був затриманий нашими азербайджанськими колегами", - йдеться у повідомленні МВС з посиланням на слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

На даний момент розпочато процедуру екстрадиції Саітова до України.

Невідомі напали на депутата Мустафу Найєма в центрі Києва 30 квітня. За словами Найєма, його "підрізали" на автомобілі на перехресті бульвару Шевченка і Хрещатика, через що сталася словесна перепалка, яка переросла в бійку. Поліція затримала трьох підозрюваних в нападі. Ще один підозрюваний, який безпосередньо вдарив депутата, вилетів до Баку. Всі підозрювані є представниками чеченської діаспори.