 У Азербайджані затримали одного з підозрюваних у нападі на Найєма | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Азербайджані затримали одного з підозрюваних у нападі на Найєма

Четвертого підозрюваного у нападі на народного депутата Мустафу Найєма затримано в Азербайджані. Розпочато процедуру екстрадиції.

Азербайджанські правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на Мустафу Найєма

Правоохоронці Азербайджану у суботу, 5 травня, на вимогу українського слідства затримали Магомед-Амін Саітова, якого підозрюють у побитті депутата Верховної Ради України від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафи Найєма в центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства внутрішніх справ України.

DW.COM

Після ДТП у Кривому Розі, в якій загинули дев'ятеро людей, український уряд розглядає можливість скасування жовтого сигналу світлофора, через який стається велика кількість аварій. (18.04.2018)

Суд призначив запобіжні заходи у справі про побиття Найєма. Підозрюваного-втікача оголосили в розшук. Відомо, що йому вдалося вилетіти до Баку. (03.05.2018)

"Четвертий учасник через 20 хвилин після події замовив квиток на літак і через 2,5-3 години вилетів до Баку. На момент перетину кордону його особу ще не було встановлено, проте йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями і оголосили в розшук. Сьогодні він був затриманий нашими азербайджанськими колегами", - йдеться у повідомленні МВС з посиланням на слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

На даний момент розпочато процедуру екстрадиції Саітова до України.

Невідомі напали на депутата Мустафу Найєма в центрі Києва 30 квітня. За словами Найєма, його "підрізали" на автомобілі на перехресті бульвару Шевченка і Хрещатика, через що сталася словесна перепалка, яка переросла в бійку. Поліція затримала трьох підозрюваних в нападі. Ще один підозрюваний, який безпосередньо вдарив депутата, вилетів до Баку. Всі підозрювані є представниками чеченської діаспори.
Дивитись відео 02:20

Нові правила паркування: відеофіксація і штрафи поштою (29.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Нові правила паркування: відеофіксація і штрафи поштою (29.03.2018)  

Також за темою

Zhanara Akhmetova - Journalistin aus Kasachstan die Inhaftiert wurde

Без притулку: чому Україна не приймає іноземців, яких переслідують на батьківщині 09.11.2017

Уряди авторитарних країн використовують Інтерпол для міжнародного переслідування опозиційних журналістів та активістів. Україна не лише відмовляє таким громадянам в притулку, а і затримує їх.

Докладно

Deutschland Trier 200. Geburtstag von Karl Marx | Karl-Marx-Statue, eingehüllt (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

Карл Маркс: 200 років потому

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? 

Дедалі більше працівників у Німеччині мають понад одного роботодавця

У ФРН дедалі більше людей мають понад одну роботу

Минулого року в Німеччині 3,26 мільйона людей мали понад одне місце роботи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  