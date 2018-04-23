Учені виявили в Арктиці рекордну концентрацію мікропластику

Учені застерігають від забруднення Світового океану мікрочастинками пластику. Фахівці Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Веґенера в німецькому Бремергафені виявили рекордну концентрацію штучних частинок у брилах криги Північного Льодовитого океану. Деякі досліди показали понад 12 тисяч мікрочастинок пластику на літр льоду. Результати дослідження оприлюднили в вівторок, 24 квітня, в фаховому часописі Nature Communications.

Вчені дослідили зразки льоду з п'яти різних регіонів поблизу Північного полюсу, які зібрали під час полярних експедицій у 2014 та 2015 роках. Для досліджень використовували спеціальний інфрачервоний спектрометр, який виявляє мікрочастинки діаметром в одну шосту волосини, передає інформагенція AFP. Таким чином фахівці виявили в кілька разів вищу концентрацію пластику у зразках льоду, ніж під час попередніх досліджень. Загалом учені знайшли 17 видів штучних матеріалів, серед яких - поліетилен і поліпропілен, лак, нейлон тощо.

Понад половина виявлених мікрочастинок мають діаметр в одну двадцяту міліметра. Дослідники занепокоєні тим, що ці частинки можуть слугувати поживою для ракоподібних та інфузорій. Дослідники припускають, що мікрочастинки пластику також можуть доволі швидко осідати на океанічне дно внаслідок того, що обростають водоростями, бактеріями і стають важчими. Серед причин забруднення Північного Льодовитого океану пластиком називають розвиток міжнародного мореплавства та рибного господарства.

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