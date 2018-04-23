Учені виявили в Арктиці рекордну концентрацію мікропластику
Вчені дослідили зразки льоду з Північного Льодовитого океану й виявили в деяких брилах понад 12 тисяч мікрочастинок пластику на літр криги. Загалом у ній знайшли 17 видів штучних матеріалів.
Арктика
Учені застерігають від забруднення Світового океану мікрочастинками пластику. Фахівці Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Веґенера в німецькому Бремергафені виявили рекордну концентрацію штучних частинок у брилах криги Північного Льодовитого океану. Деякі досліди показали понад 12 тисяч мікрочастинок пластику на літр льоду. Результати дослідження оприлюднили в вівторок, 24 квітня, в фаховому часописі Nature Communications.
Вчені дослідили зразки льоду з п'яти різних регіонів поблизу Північного полюсу, які зібрали під час полярних експедицій у 2014 та 2015 роках. Для досліджень використовували спеціальний інфрачервоний спектрометр, який виявляє мікрочастинки діаметром в одну шосту волосини, передає інформагенція AFP. Таким чином фахівці виявили в кілька разів вищу концентрацію пластику у зразках льоду, ніж під час попередніх досліджень. Загалом учені знайшли 17 видів штучних матеріалів, серед яких - поліетилен і поліпропілен, лак, нейлон тощо.
Понад половина виявлених мікрочастинок мають діаметр в одну двадцяту міліметра. Дослідники занепокоєні тим, що ці частинки можуть слугувати поживою для ракоподібних та інфузорій. Дослідники припускають, що мікрочастинки пластику також можуть доволі швидко осідати на океанічне дно внаслідок того, що обростають водоростями, бактеріями і стають важчими. Серед причин забруднення Північного Льодовитого океану пластиком називають розвиток міжнародного мореплавства та рибного господарства.
Дивитись відео01:14
Поділитись
Сміттєву проблему вирішить фермент, що "з'їдає" пластик? (17.04.2018)
Сміттєву проблему вирішить фермент, що "з'їдає" пластик? (17.04.2018)
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Синій - для паперу
Майже всі в Німеччині знають, що блакитні баки - для паперу і картону. Але мало кому відомо, що коробки для піци та папір для випічки викидати в них неможна - харчові відходи заважають процесу переробки. Навіть плакатний папір не може бути перероблений. До речі, процес переробки паперу застосовується в Німеччині давно: в 1774 році його розробив правознавець Юстус Клапрот (Justus Claproth).
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Коричневий - для компостних відходів
Будь-хто, знайомий з правилами садового компосту, буде здивований, що може бути в коричневому сміттєвому баку: кухонні відходи, харчові відходи, садові і зелені відходи - в тому числі молочні продукті, м'ясо і риба або цитрусові. Все це обробляється в біогазових установках.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Жовтий - для упаковок
У жовтому баку збираються усі види пакувального матеріалу, такі як алюміній, пластик, пінопласт, харчові упаковки. В ідеалі упаковка повинна бути порожньою, але все ж таки залишки дозволені, тому, наприклад, упаковки від йогуртів мити не треба. Додатково обробляється тільки кращий матеріал, а решта спалюється для одержання енергії.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Альтернатива баку: жовтий мішок
Замість жовтого баку пакувальні матеріали можуть також збиратися у жовті мішки. У багатьох містах також можна отримати жовту сумку від фірми, що віповідає за переробку відходів в кожному районі.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Чорний - для решти
Чорний або сірий ящик призначений для залишкових відходів - підгузників, недопалків та іншого смердючого матеріалу. Однак, залишки фарби, люмінесцентні лампи або батарейки збираються окремо.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Складний випадок: особливе сміття
Батарейки можна віддати в прийомники в супермаркетах чи парфюмерно-галантерейних магазинах. В кожному місті також є системи збору таких відходів, іноді їх забирають прямо з дому. Справа в тому, що вони не можуть бути утилізовані з іншими відходами: при спалюванні батарейки будуть виділяти токсичні гази або, навіть, можуть вибухнути.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Відмова через переповненість
Якщо контейнери для сміття переповнені, працівники сміттєвозів можуть відмовитися приймати їх. Тому немає ніякого сенсу в складуванні сміття. Деякі люди закривають свої контейнери, щоб запобігти підкиданню в них сміття. Можна також замовити більший контейнер, але за додаткову платню.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Теорія кольорів для скляних відходів
Скляні відходи збирають за трьома кольорами: білим, коричневим і зеленим. Але якщо пляшка синя або жовта, то вона також належить до категорії зеленого скла. Проте розбите скло має збиратися окремо, бо буде заважати процесу рециркуляції. Кришки і корки варто зняти заздалегідь.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
"Відпочинок" для скляних контейнерів
У деяких містах є баки для відходів зі скла для кожного будинку, плюс великий скляний контейнер в публічних місцях. Деінде є лише скляні контейнери, розташовані на перехрестях, автостоянках або біля гуртівень. Їх не можна наповнювати цілодобово. Баки мають свій "відпочинок" - після 8-ї вечора в будні, а також по неділях і в святкові дні викидати сміття не можна, щоб не створювати зайвого шуму.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Щотижневий ритуал: повернення пляшок
Пляшки можна здати в магазин, повернувши за це платню. Зараз більшість супермаркетів мають автоматичну систему повернення пляшок. Однак, таким системам підходять не всі пляшки. Найчастіше вони приймають ті, які є в асортименті магазину.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Пляшка як пожертва
Хто не повертає пляшки, залишає їх на вулиці біля смітників в якості пожертви. Нужденні можуть зібрати їх і здати, отримавши додатковий дохід. В місті Карлсруе є навіть додатковий пристрій, який робить неформальну систему передачі пляшок більш ефективною.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Великогабаритні відходи
Деякі речі, безумовно, занадто громіздкі для смітників. У певні дні на муніципальних пунктах збору можна позбутися від нелюбимих диванів, пошарпаних ковдр або зламаних стільців. У Берліні також є спеціальні місця: там речі може забрати новий власник, але воні мають бути у більш-менш гідному стані.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Збір одягу
Одяг та взуття не повинні потрапляти в звичайне сміття. Контейнери для старих речей є в кожному місті. Часто фонди і спілки збирають, переробляють і продають одяг. Втім, деякі просто залишають свої речі перед контейнером, де вони валяються як мокре і брудне сміття. Не так це задумувалося.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Купи сміття в парку
Всупереч заборонам, в Німеччині сміття не завжди викидається зразково. В цьому можна переконатися в міському парку в теплу пору року в понеділок уранці. У Берліні після вихідних в парках залишаються тонни сміття: пляшки, пластикові відходи, залишки пікників. У відповідь на це мерія встановлює там великогабаритні сміттєві баки.