 Учасники G7 не підтримують ідею Трампа про повернення Росії до клубу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Учасники G7 не підтримують ідею Трампа про повернення Росії до клубу

Ідея Дональда Трампа про повернення Росії до Великої вісімки не знайшла підтримки серед переважної більшості країн G7. Лише новий прем'єр Італії Джузеппе Конте вважає такий крок правильним.

Більшість урядів країн Великої сімки висловилися проти повернення Росії до клубу

Більшість урядів країн Великої сімки висловилися проти повернення Росії до клубу

Уряди майже всіх країн Великої сімки (G7) не підтримують ідею президента США Дональда Трампа повернути до клубу провідних демократій Росію, яку виключили через анексію Криму. Президент Європейської Ради Дональд Туск, який також бере участь у саміті G7, висловися за збереження Великої сімки у нинішньому форматі. "Я чув багато спекуляцій, але "сімка" - це щасливе число, принаймні у нашій культурі", - сказав він у п’ятницю, 8 червня, на прес-конференції перед початком саміту G7 в канадському Шарлевуа.

Він також зазначив, що переговори на саміті скоріше за все не будуть легким через розбіжності між позиціями США та інших країн клубу у питаннях торгівлі, кліматичних змін та ядерної угоди з Іраном. "Що турбує мене найбільше, це те, що міжнародний порядок, базований на праві, ставлять під сумнів", - зазначив він, цитує агенція Reuters.

Не погоджується з пропозицією Трампа і Франція. Це "не узгоджується" з останніми санкціями, які США наклали на Росію, зазначило агенції Reuters джерело в Єлисейському палаці. "Остання країна, яка запровадила індивідуальні економічні санкції, - Сполучені Штати, тому ця пропозиція не видається послідовною", - додав співрозмовник агенції.

DW.COM

Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що Росія на даний момент не може приєднатися до формату Великої сімки. Причиною цього є недотримання РФ міжнародного права, зокрема, через неправомірну анексію Криму. (06.06.2018)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має знову повернутися до складу Великої вісімки, з якої її виключили в 2014 році через анексію українського Криму. Ідею Трампа підтримав прем'єр Італії Джузеппе Конте. (08.06.2018)

Великобританія дотримується думки, що Росії потрібно змінити свій підхід до того, як почнеться дискусія про її повернення до G8. "Прем’єр-міністерка завжди говорила, що ми повинні співпрацювати з Росією, але бути обереженими. Ми повинні пам’ятати, чому саме G8 стала G7 - після незаконної анексії Криму. З того часу ми бачили різну шкідливу діяльність Росії, у тому числі на вулицях Солсбері у Великобританії", - повідомило джерело в британському уряді, передає Reuters.

Канадська влада також виступила проти повернення Росії до Великої вісімки. За даними канадського телеканалу CBC, країна не підтримає цю пропозицію доки Москва буде утримувати під контролем Крим.

Раніше проти цього висловилася і Німеччина. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що приєднання Росії до країн Великої сімки (G7) зараз неможливе, оскільки вони дотримуються спільних цінностей, зокрема міжнародного правопорядку. "Анексія Криму була кричущим порушенням міжнародного права", - заявила Меркель.

Ідею Трампа поки підтримав лише новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який переконаний, що це буде "в інтересах усіх".

Саміт Великої сімки відбудеться 8-9 червня в Канаді. В ньому візьмуть участь лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та ЄС. 

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Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

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Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

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Росія має бути на зустрічі Великої сімки, вважає президент США Дональд Трамп. Він не розуміє, навіщо збиратися на G7 без Росії, і переконаний, що РФ має бути за столом переговорів.

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