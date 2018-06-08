 Учасники саміту G7 стримано відреагували на демарш Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Учасники саміту G7 стримано відреагували на демарш Трампа

Глави держав та урядів країн Великої сімки стримано відреагували на рішення президента США Дональда Трампа відкликати свій підпис у заключному комюніке саміту G7.

Велика сімка

Учасники саміту G7 у Канаді

Рішення президента США Дональда Трампа відкликати свій підпис у заключному комюніке саміту країн Великої сімки, що відбувся в Канаді, викликали стриману реакцію інших учасників зустрічі. У неділю, 10 червня, речник німецького уряду заявив після повернення канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) до Берліна, що Німеччина підтримує ухвалене комюніке, передає інформагенція dpa.

DW.COM

Щойно здавалося, лідери G7 змогли погодити спільне комюніке і уникнути відкритого розколу, однак Трамп відкликав підпис під документом шляхом різкого Twitter-розвороту. Але, мабуть, це на краще, вважає Міхаель Кніґґе. (10.06.2018)

Найрозвиненіші держави світу закликали Росію припинити "підривати демократію" та висловили підтримку "амбіційному та необхідному" плану реформ в Україні. (10.06.2018)

Президент США назвав канадського прем'єра "нечесним і слабким" і відкликав після від'їзду з Канади свій підпис під заключним комюніке саміту G7. В ЄС заявили про підтримку заяви Великої сімки. (10.06.2018)

Брюссель та Вашингтон не змогли домовитися щодо питання мит на сталь і алюміній. Від 1 червня імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито. (31.05.2018)

Схожу реакцію продемонстрували й представники Євросоюзу, що також брали участь у зустрічі. Як передає агентство dpa, речник президента Європейської Ради Дональда Туска заявив: "Ми дотримуватимемося комюніке в тому вигляді, в якому його було узгоджено усіма учасниками".

З підтримкою пунктів заключного комюніке зустрічі глав держав та урядів Великої сімки виступили й в Парижі. У прес-службі Єлисейського палацу вказали зокрема на те, що той, хто відходить від домовленостей, демонструє свою "суперечливість та непослідовність", передає інформагенція AFP.

Слова підтримки в бік заключного комюніке G7 пролунали й в Оттаві. У прес-службі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо заперечили закиди Трампа в бік канадського уряду. "Ми зосереджуємся на тому, що ми вже досягли на саміті G7", - зазначається в повідомленні прес-служби Трюдо.

Нагадаємо, після завершення саміту G7 в Канаді президент США Дональд Трамп раптом відкликав свій підпис під заключною спільною заявою. Таке в історії клубу країн Великої сімки відбулось вперше. Своє рішення Трамп мотивував позицією канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо щодо нових мит США на сталь та алюміній та митною політикою Канади щодо США взагалі. Перед цим під час прес-конференції після завершення саміту G7 Джастін Трюдо заявив, що Канада у відповідь підвищить ввізні мита для США.

Дивитись відео 00:56
Now live
00:56 хв

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

Також за темою

Tansania - Schüler der Mikumi Grundschule

Країни G7 виділять до трьох мільярдів доларів на освіту дівчат з бідних родин 09.06.2018

Задля покращення доступу дівчат з бідних родин до шкільної освіти країни Великої сімки виділять упродовж трьох наступних років близько трьох мільярдів доларів США.

Kanada G7 Gipfel in Charlevoix Trump , Lagarde und Merkel

Трамп відкликав свій підпис під заключною заявою саміту G7 10.06.2018

Президент США назвав канадського прем'єра "нечесним і слабким" і відкликав після від'їзду з Канади свій підпис під заключним комюніке саміту G7. В ЄС заявили про підтримку заяви Великої сімки.

G7 Gipfel in Charlevoix Kanada Trump PK

Трамп вимагає "справедливого" доступу американських товарів до ринків 09.06.2018

На саміті Великої сімки президент США Дональд Трамп наполягав на "справедливому" доступі до ринків для американських товарів та вимагав припинити нечесні, на його думку, торговельні практики.

Докладно

Дональд Трамп покидає саміт Великої сімки

Дональд Трамп перетворює G7 на G6

Можливо, що відкликання підпису Трампа з-під комюніке G7 - на краще, вважає Міхаель Кніґґе. 

Зустріч лідерів країн ШОС відзначають феєрверком

Китай закликає примножити міць ШОС

У Китаї завершилась зустріч лідерів країн ШОС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до більш тісної співпраці. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  