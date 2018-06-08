Учасники саміту G7 стримано відреагували на демарш Трампа

Рішення президента США Дональда Трампа відкликати свій підпис у заключному комюніке саміту країн Великої сімки, що відбувся в Канаді, викликали стриману реакцію інших учасників зустрічі. У неділю, 10 червня, речник німецького уряду заявив після повернення канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) до Берліна, що Німеччина підтримує ухвалене комюніке, передає інформагенція dpa.

Схожу реакцію продемонстрували й представники Євросоюзу, що також брали участь у зустрічі. Як передає агентство dpa, речник президента Європейської Ради Дональда Туска заявив: "Ми дотримуватимемося комюніке в тому вигляді, в якому його було узгоджено усіма учасниками".

З підтримкою пунктів заключного комюніке зустрічі глав держав та урядів Великої сімки виступили й в Парижі. У прес-службі Єлисейського палацу вказали зокрема на те, що той, хто відходить від домовленостей, демонструє свою "суперечливість та непослідовність", передає інформагенція AFP.

Слова підтримки в бік заключного комюніке G7 пролунали й в Оттаві. У прес-службі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо заперечили закиди Трампа в бік канадського уряду. "Ми зосереджуємся на тому, що ми вже досягли на саміті G7", - зазначається в повідомленні прес-служби Трюдо.

Нагадаємо, після завершення саміту G7 в Канаді президент США Дональд Трамп раптом відкликав свій підпис під заключною спільною заявою. Таке в історії клубу країн Великої сімки відбулось вперше. Своє рішення Трамп мотивував позицією канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо щодо нових мит США на сталь та алюміній та митною політикою Канади щодо США взагалі. Перед цим під час прес-конференції після завершення саміту G7 Джастін Трюдо заявив, що Канада у відповідь підвищить ввізні мита для США.