Уряд ФРН схвалив бездефіцитний проект бюджету на 2018 рік

Уряд Німеччини в середу, 2 травня, затвердив бездефіцитний проект бюджету на 2018 рік і бюджетний план на довшу перспективу до 2022 року. І витратна, і дохідна частини цьогорічного бюджету складають 341 мільярд євро кожна, повідомляє агентсво dpa. Ці показники на 3,1 відсотка більші, ніж торік.

Німеччина має профіцит бюджету з 2014 року і, на думку міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz), більші надходження до бюджету означають, що уряд зможе дотриматися обіцянки щодо підвищення витрат на велику кількість соціальних програм. Шольц також зазначив, що "відповідальна" фінансова політика може "скоротити борг та збільшити інвестиції".

Проект бюджету ФРН передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону на 1,5 мільярда євро у 2018 році - до 38,5 мільярда - та до 41,5 мільярда у 2019 році. Збільшення оборонного бюджету було причиною суперечок всередині коаліції - міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) нещодавно наполягала на більшому підвищенні видатків на оборону. Своєю чергою, міністр міжнародного співробітництва та розвитку Ґерд Мюллер (Gerd Müller) також розкритикував недостатні, на його думку, видатки на його відомство.

Оскільки економіка Німеччини продовжуватиме зростати, пише інформагенція AP, помірне збільшення видатків на оборону не дозволить Німеччині виконати своє зобов'язання перед НАТО щодо витрат двох відсотків ВВП на збройні сили.