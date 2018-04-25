 Уряд ФРН схвалив бездефіцитний проект бюджету на 2018 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

Уряд ФРН схвалив бездефіцитний проект бюджету на 2018 рік

Уряд ФРН схвалив проект бюджету на 2018 рік та бюджетний план до 2022 року, які передбачають бездефіцитність. Проект кошторису передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону.

Міністр Олаф Шольц на прес-конференції щодо бюджетного плану

Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц

Уряд Німеччини в середу, 2 травня, затвердив бездефіцитний проект бюджету на 2018 рік і бюджетний план на довшу перспективу до 2022 року. І витратна, і дохідна частини цьогорічного бюджету складають 341 мільярд євро кожна, повідомляє агентсво dpa. Ці показники на 3,1 відсотка більші, ніж торік.

Німеччина має профіцит бюджету з 2014 року і, на думку міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz), більші надходження до бюджету означають, що уряд зможе дотриматися обіцянки щодо підвищення витрат на велику кількість соціальних програм. Шольц також зазначив, що "відповідальна" фінансова політика може "скоротити борг та збільшити інвестиції".

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Представлений урядом Франції законопроект передбачає виділення впродовж шести років близько 300 мільярдів євро на потреби оборони. Країна планує досягти показника видатків на оборону в два відсотки від ВВП. (08.02.2018)

Упродовж 2017 року перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило близько 37 мільярдів євро. Показник бюджетного надлишку став найвищим за всю історію з часу возз'єднання Німеччини. (23.02.2018)

Проект бюджету ФРН передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону на 1,5 мільярда євро у 2018 році - до 38,5 мільярда - та до 41,5 мільярда у 2019 році. Збільшення оборонного бюджету було причиною суперечок всередині коаліції - міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) нещодавно наполягала на більшому підвищенні видатків на оборону. Своєю чергою, міністр міжнародного співробітництва та розвитку Ґерд Мюллер (Gerd Müller) також розкритикував недостатні, на його думку, видатки на його відомство.

Оскільки економіка Німеччини продовжуватиме зростати, пише інформагенція AP, помірне збільшення видатків на оборону не дозволить Німеччині виконати своє зобов'язання перед НАТО щодо витрат двох відсотків ВВП на збройні сили.

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