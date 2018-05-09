 Уряд ФРН затвердив нові правила возз′єднання родин біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Уряд ФРН затвердив нові правила возз'єднання родин біженців

Німецький уряд дозволив біженцям із субсидіарним ступенем захисту привезти в країну найближчих родичів. Очікується, що з серпня в ФРН приїздитиме по тисячі членів родин біженців.

У Німеччині біженцям спростили возз'єднання родин

Німецькій уряд у середу, 9 травня, затвердив нові правила возз'єднання родин біженців із субсидіарним (обмеженим) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування. Нові правила почнуть діяти з 1 серпня.

До таких біженців зможуть приїхати їхні найближчі родичі: дружина або чоловік, діти, а також батьки неповнолітніх біженців. Загалом передбачається, що в ФРН з метою возз'єднання таких родин приїжджатиме до тисячі біженців щомісяця.

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Статистика поліції за 2017 рік свідчить, що найвища частка мігрантів серед підозрюваних у скоєнні кишенькових крадіжок - 31.4 відсотка. (28.04.2018)

Європейський суд постановив, що неповнолітні біженці мають право на возз'єднання своїх сімей, навіть якщо їм виповняється 18 років під час розгляду їхньої заяви на надання притулку. (12.04.2018)

Пріоритетним буде переїзд до ФРН маленьких дітей, важкохворих або людей, які стикаються з політичним переслідуванням на батьківщині. У виняткових випадках возз’єднатися з родинами зможуть навіть ті мігранти в Німеччині, які вважаються потенційними ісламістами. Вони мають довести владі, що ні вони самі, ні їхні родичі не становитиміть загрози.

Питання возз'єднання сімей мігрантів викликало глибокі розбіжності у правлячій коаліції канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). Три партнери по коаліції - Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний Союз (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - домовились встановити щомісячну квоту у розмірі тисячі нових біженців ще на початку року. Але деякі депутати із ХСС обурились через можливість приїзду потенційних ісламістів. У свою чергу, Зелені та Ліві не задоволені тим, що дозвіл на возз’єднання родин не охоплює братів та сестер біженців.
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