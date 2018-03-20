 Уряд України зупинив програму економічної співпраці з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
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Новини

Уряд України зупинив програму економічної співпраці з Росією

Таким чином Кабінет міністрів протидіє агресивній політиці РФ. У Києві також розробляється механізм перевірки підстав для в'їзду росіян в Україну.

Кабмін

Кабінет Міністрів України зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час засідання уряду в середу, 21 березня.

"Припинення дії програми є частиною комплексу заходів уряду України, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ в загальнополітичному контексті і в торговельно-економічній сфері зокрема", - йдеться на сайті Кабміну

DW.COM

Уряд України прискорює дії щодо стягнення штрафу з російського газового монополіста "Газпрому". Про це повідомили в Кабміні. (07.03.2018)

Рішенням українського уряду активи газотранспортної системи України будуть передані від ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Магістральні газопроводи України", що буде підзвітне міністерству енергетики та вугільної промисловості. (14.02.2018)

Міністерству закордонних справ України доручено у визначеному порядку поінформувати про це рішення уряд Росії. Нагадаємо, що згадану програму співпраці  підписали у 2011 році тодішні прем'єр-міністри України Микола Азаров та Росії - Володимир Путін.

Також 21 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про розробку механізму попередньої перевірки підстав для в'їзду росіян в Україну, інформує агенція "Українські Новини".

Нагадаємо, що минулого тижня зовнішньополітичне відомство України вирішило взятися за Договір про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією та підготувало низку пропозицій, серед яких йдеться про можливість повного чи часткового призупинення дії цього документа. 
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