 Уряд України затвердив нового голову Донецької обласної адміністрації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

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Новини

Уряд України затвердив нового голову Донецької обласної адміністрації

Новим головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації став генерал Служби безпеки України Олександр Куць, повідомив колишній очільник адміністрації Павло Жебрівський.

Кабмін призначил нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації

Кабмін призначил нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації

Новим головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації стане генерал Служби безпеки України (СБУ) Олександр Куць. Про це в середу, 20 червня, повідомив екс-глава Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський.

"Кабінет міністрів затвердив генерала СБУ Олександра Куця на посаду. Я думаю, що найближчим часом президент розгляне і видасть указ. І потім буде представляти на Донеччині", - сказав Павло Жебрівський в ефірі "5 каналу".

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За три роки губернаторства Павла Жебрівського розпочато чимало нових інфраструктурних проектів на Донеччині. Але чи будуть вони завершені після його відставки з посади глави Донецької військово-цивільної адміністрації? (13.06.2018)

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Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Олександра Куця начальником головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях в серпні 2017 року. До цього Куць обіймав посаду начальника ГУ СБУ в Донецькій області, а також був заступником начальника Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, що до цього протягом трьох років посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації обіймав Павло Жебрівський. 9 червня він подав президентові України прохання про відставку, а 13 червня Кабмін звільнив його. 19 червня президент України Петро Порошенко включив Павла Жебрівського до складу комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України.

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