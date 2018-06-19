Уряд України затвердив нового голову Донецької обласної адміністрації

Новим головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації стане генерал Служби безпеки України (СБУ) Олександр Куць. Про це в середу, 20 червня, повідомив екс-глава Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський.

"Кабінет міністрів затвердив генерала СБУ Олександра Куця на посаду. Я думаю, що найближчим часом президент розгляне і видасть указ. І потім буде представляти на Донеччині", - сказав Павло Жебрівський в ефірі "5 каналу".

Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Олександра Куця начальником головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях в серпні 2017 року. До цього Куць обіймав посаду начальника ГУ СБУ в Донецькій області, а також був заступником начальника Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, що до цього протягом трьох років посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації обіймав Павло Жебрівський. 9 червня він подав президентові України прохання про відставку, а 13 червня Кабмін звільнив його. 19 червня президент України Петро Порошенко включив Павла Жебрівського до складу комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України.