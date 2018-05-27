 Уряд Угорщини пропонує ув′язнювати за допомогу нелегальним мігрантам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

Уряд Угорщини пропонує ув'язнювати за допомогу нелегальним мігрантам

Допомога нелегальним мігрантам може стати кримінальним злочином в Угорщині. Відповідний законопроект запропонував уряд країни. В УВКБ ООН розкритикували ініціативу Будапешта.

Мігранти на сербсько-угорському кордоні в розпал кризи біженців, 16 вересня 2015 року

Мігранти на сербсько-угорському кордоні в розпал кризи біженців, 16 вересня 2015 року

Націонал-консервативний уряд Угорщини планує запровадити кримінальне переслідування для активістів організацій, що допомагають нелегальним мігрантам в Угорщині, якщо ті не мають законних підстав для отримання статусу біженця. Така допомога може каратися в тому числі ув'язненням на термін до року. Під санкцію нового законопроекту, внесеного до парламенту у вівторок, 29 травня, міністром внутрішніх справ країни Шандором Пінтером, підпадають також такі дії, як друк і розповсюдження листівок із важливою для нелегальних мігрантів інформацією. Законопроект можуть ухвалити вже найближчим часом.

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Фонд мільярдера і філантропа Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" закриє офіс у Будапешті і переїде до Берліна. Водночас заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що не планує залишати Угорщину. (15.05.2018)

Втретє поспіль та вчетверте у своїй кар'єрі Віктор Орбан очолив уряд Угорщини. Новопризначений прем'єр підтвердив намір і надалі дотримуватися консервативного курсу, розкритикувавши тих, що хоче більшої інтеграції ЄС. (10.05.2018)

"Для захисту Угорщини необхідний план дій, його і представляє собою пакет законопроектів STOP Soros", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту Пінтера, цитує агентство dpa. Американському мільярдеру угорського походження Джорджу Соросу влада Угорщини закидає намір заповнити Європу іммігрантами-мусульманами. Сорос також фінансово підтримує велику кількість неурядових організацій. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає Сороса винним у міграційній кризі та називає активістів неурядових організацій "найманцями Сороса".

Законопроект гостро розкритикували в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У заяві, опублікованій в цей же день, міститься заклик до Будапешта відкликати законопроект. "Без їхньої роботи багато біженців та шукачів притулку неодмінно зіткнуться з великими труднощами", - йдеться у заяві.

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