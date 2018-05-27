Уряд Угорщини пропонує ув'язнювати за допомогу нелегальним мігрантам

Націонал-консервативний уряд Угорщини планує запровадити кримінальне переслідування для активістів організацій, що допомагають нелегальним мігрантам в Угорщині, якщо ті не мають законних підстав для отримання статусу біженця. Така допомога може каратися в тому числі ув'язненням на термін до року. Під санкцію нового законопроекту, внесеного до парламенту у вівторок, 29 травня, міністром внутрішніх справ країни Шандором Пінтером, підпадають також такі дії, як друк і розповсюдження листівок із важливою для нелегальних мігрантів інформацією. Законопроект можуть ухвалити вже найближчим часом.

"Для захисту Угорщини необхідний план дій, його і представляє собою пакет законопроектів STOP Soros", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту Пінтера, цитує агентство dpa. Американському мільярдеру угорського походження Джорджу Соросу влада Угорщини закидає намір заповнити Європу іммігрантами-мусульманами. Сорос також фінансово підтримує велику кількість неурядових організацій. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає Сороса винним у міграційній кризі та називає активістів неурядових організацій "найманцями Сороса".

Законопроект гостро розкритикували в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У заяві, опублікованій в цей же день, міститься заклик до Будапешта відкликати законопроект. "Без їхньої роботи багато біженців та шукачів притулку неодмінно зіткнуться з великими труднощами", - йдеться у заяві.