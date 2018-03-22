 Уряд США: ЄС попередньо звільнять від спецмит | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
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Новини

Уряд США: ЄС попередньо звільнять від спецмит

Спецмита США на імпорт сталі та алюмінію попередньо не поширюватимуться на ЄС та ще низку країн.

Імпорт сталі та алюмінію

США відкладуть ввізні мита на сталь та алюміній з ЄС

Уряд США попередньо звільнить Європейський Союз від спецмит на імпорт сталі та алюмінію. Про це торговий представник США Роберт Лайтхайзер повідомив у четвер, 22 березня, під час слухань у фінансовому комітеті Сенату США, інформує агенція AFP.

DW.COM

Зустріч єврокомісарки Мальмстрьом і уповноваженого США з питань торгівлі щодо можливості звільнення Євросоюзу від нових мит на сталь та алюміній не дала швидких результатів. Переговори продовжать наступного тижня. (10.03.2018)

Лайтхайзер, зокрема, зазначив, що президент США Дональд Трамп вирішив поставити "на паузу" запровадження спецмит для країн, котрі ведуть торгові перемовини зі США. При цьому він згадав Європу, Австралію, Аргентину та Бразилію.

Канада та Мексика, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), ще раніше були в переліку країн, на які не мали поширюватись мита.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію.Євросоюз жорстко критикував це рішення США, обіцяючи вдатися до контрзаходів.

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  • Чия кнопка більша?

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

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    Автор: Ольга Войтович


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