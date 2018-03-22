Уряд США: ЄС попередньо звільнять від спецмит | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018

Уряд США попередньо звільнить Європейський Союз від спецмит на імпорт сталі та алюмінію. Про це торговий представник США Роберт Лайтхайзер повідомив у четвер, 22 березня, під час слухань у фінансовому комітеті Сенату США, інформує агенція AFP.

Лайтхайзер, зокрема, зазначив, що президент США Дональд Трамп вирішив поставити "на паузу" запровадження спецмит для країн, котрі ведуть торгові перемовини зі США. При цьому він згадав Європу, Австралію, Аргентину та Бразилію.

Канада та Мексика, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), ще раніше були в переліку країн, на які не мали поширюватись мита.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію.Євросоюз жорстко критикував це рішення США, обіцяючи вдатися до контрзаходів.