 Уряд Німеччини прогнозує продовження економічного буму у найближчі два роки | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.04.2018
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Економіка

Уряд Німеччини прогнозує продовження економічного буму у найближчі два роки

Німеччина планує скоротити рівень безробіття до рекордного мінімуму. Цьому сприяє стійке зростання економіки, яка, за планами уряду країни, у 2018 році зросте ще на 2,3 відсотка.

Майстер та стажер на заводі BMW у Лейпцигу, квітень 2018 року

Майстер та стажер на заводі BMW у Лейпцигу, квітень 2018 року

У 2018-2019 роках економічний бум у Німеччині продовжиться без ризику "перегрівання" економіки. Про це йдеться у прогнозі німецького уряду, оприлюдненого в середу, 25 квітня. Зростання ВВП очікується на рівні 2,3 відсотка цьогоріч, наступного року - 2,1 відсотка, заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier).

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Найменше ризикують ті, хто втратив роботу у Фінляндії чи на Кіпрі.

Упродовж 2017 року перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило близько 37 мільярдів євро. Показник бюджетного надлишку став найвищим за всю історію з часу возз'єднання Німеччини. (23.02.2018)

Обсяги експорту з ФРН продовжують збільшуватися рекордними темпами. 2017 року вони сягнули 1,3 трильйона євро - новий історичний рекорд. Утім, профіцит зовнішньої торгівлі, за який країну часто критикують, скоротився. (08.02.2018)

Порівняно із попереднім прогнозом від січня цього року очікування дещо скоротилися - тоді лунав прогноз у 2,4 відсотка зростання ВВП у 2018 році, зазначає агенція новин dpa. Уряд сподівається протягом цього року скоротити кількість безробітних на мільйон, до рекордного мінімуму, а також відчутно підняти рівень заробітних плат. За словами німецького міністра, зменшення кількості безробітних має стати одиним з "важливих кроків на шляху до повної зайнятості" населення. "Наша експортно-орієнтована економіка успішно тримається у глобальній економіці, яка стрімко зростає", - цитує Альтмаєра Reuters.

"Перегрівання економіки", зазначимо, може відбуватися у випадку надмірних інвестицій в економічне зростання. У такому випадку держава вкладає забагато коштів в економіку, що в подальшому може призвести до надмірного дефіциту державного бюджету та інфляції. Упродовж 2017 року, нагадаємо, перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів у ФРН становило близько 37 мільярдів євро. Показник бюджетного профіциту став найвищим за всю історію від возз'єднання Німеччини.
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