Уряд Німеччини прогнозує продовження економічного буму у найближчі два роки

У 2018-2019 роках економічний бум у Німеччині продовжиться без ризику "перегрівання" економіки. Про це йдеться у прогнозі німецького уряду, оприлюдненого в середу, 25 квітня. Зростання ВВП очікується на рівні 2,3 відсотка цьогоріч, наступного року - 2,1 відсотка, заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier).

Порівняно із попереднім прогнозом від січня цього року очікування дещо скоротилися - тоді лунав прогноз у 2,4 відсотка зростання ВВП у 2018 році, зазначає агенція новин dpa. Уряд сподівається протягом цього року скоротити кількість безробітних на мільйон, до рекордного мінімуму, а також відчутно підняти рівень заробітних плат. За словами німецького міністра, зменшення кількості безробітних має стати одиним з "важливих кроків на шляху до повної зайнятості" населення. "Наша експортно-орієнтована економіка успішно тримається у глобальній економіці, яка стрімко зростає", - цитує Альтмаєра Reuters.

"Перегрівання економіки", зазначимо, може відбуватися у випадку надмірних інвестицій в економічне зростання. У такому випадку держава вкладає забагато коштів в економіку, що в подальшому може призвести до надмірного дефіциту державного бюджету та інфляції. Упродовж 2017 року, нагадаємо, перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів у ФРН становило близько 37 мільярдів євро. Показник бюджетного профіциту став найвищим за всю історію від возз'єднання Німеччини.