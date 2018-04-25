Уряд Німеччини планує втричі збільшити виплати родичам жертв терактів

Німецький федеральний уряд планує збільшити виплати родичам тих, хто загинув у теракті, втричі - до 30 тисяч євро. До такого рішення уряд спонукає розвиток подій після нападу на різдвяному ярмарку в Берліні в грудні 2016 року, повідомив урядовий уповноважений у справах жертв терактів Едґар Франке (Edgar Franke), в інтерв'ю виданню Rheinische Post, оприлюдненому в понеділок, 30 квітня.

"Напад у грудні 2016 року показав, що тут треба багато чого покращувати", - цитує Франке агенція новин dpa. Дотепер за втрату в теракті дитини, одного з батьків чи подружжя уряд сплачував допомогу в 10 тисяч євро, за втрату сестри чи брата - п'ять тисяч. Про те це надто мало, каже Франке. У випадку жертв серед туристів - негромадян ЄС, то вони також мають в майбутньому отримувати аналогічну допомогу, вважає урядовий уповноважений.

Після теракту в Берліні пстраждалі та родичі жертв скаржилися на скромну допомогу від держави, а також закидали федеральному уряду бездіяльність щодо запобігання нападу.

Через зростання терористичної загрози Німеччина посилює й заходи безпеки. Зокрема, раніше стало відомо, що зросте на третину чисельність елітного підрозділу GSG-9 (Grenzschutzgruppe 9 - українською "Група охорони кордону 9"). Дислокований під Бонном спецпідрозділ також відкриє другу базу.