Уряд М'янми повідомив про повернення перших біженців рохінджа

Уряд М'янми у неділю, 15 квітня, заявив, що перші біженці рохінджа повернулися в країну з Бангладеш. Як зазначає агенція edp, йдеться про сім'ю з п'яти осіб, яка повернулася до М'янми напередодні, в суботу. На фотографіях, які оприлюднив уряд разом з повідомленням, зображені чоловік, дві жінки, дівчинка й хлопчик.
Наразі вони перебувають у таборі для репатріантів у провінції Ракхайн. Там вони отримали документи, що посвідчують особу, однак це не означає, що вони можуть бути визнані громадянами М'янми, зазначається у повідомленні. Пізніше сім'ю мають доправити до родичів у місто Маунгдав.
У повідомленні уряд країни позначає цих людей як "мусульмани", уникаючи слова "рохінджа". Чи передбачаються найближчим часом подальші повернення рохінджа до М'янми, поки не повідомляється. ООН та правозахисники застерігали, що за нинішніх обставин немає умов для добровільного, безпечного та гідного повернення біженців. В ООН також вважають, що переслідування мусульман рохінджа продовжується.
Нагадаємо, криза загострилася після того, як наприкінці серпня 2017 року група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. 6700 рохінджа убили у М'янмі лише за перший місяць після початку операції проти них, повідомляла міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF).
Від серпня 2017 року з М'янми до Бангладеш утекли близько 700 тисяч представників рохінджа. Передбачалося, що повернення почнеться ще в лютому, однак багато представників рохінджа відмовляються повернутися до М'янми.
За різними оцінками, у М'янмі було більше мільйона мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами М'янми.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Їх жене відчай
Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Перешкоди на шляху
На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Оманливі спокійні водойми
Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
В очікуванні
Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Невизначене майбутнє
Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
У тісноті й без даху над головою
Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Випалена земля
Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі
Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Настанови Папи
27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.
Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед