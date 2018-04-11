Уряд М'янми повідомив про повернення перших біженців рохінджа

Уряд М'янми у неділю, 15 квітня, заявив, що перші біженці рохінджа повернулися в країну з Бангладеш. Як зазначає агенція edp, йдеться про сім'ю з п'яти осіб, яка повернулася до М'янми напередодні, в суботу. На фотографіях, які оприлюднив уряд разом з повідомленням, зображені чоловік, дві жінки, дівчинка й хлопчик.

Наразі вони перебувають у таборі для репатріантів у провінції Ракхайн. Там вони отримали документи, що посвідчують особу, однак це не означає, що вони можуть бути визнані громадянами М'янми, зазначається у повідомленні. Пізніше сім'ю мають доправити до родичів у місто Маунгдав.

У повідомленні уряд країни позначає цих людей як "мусульмани", уникаючи слова "рохінджа". Чи передбачаються найближчим часом подальші повернення рохінджа до М'янми, поки не повідомляється. ООН та правозахисники застерігали, що за нинішніх обставин немає умов для добровільного, безпечного та гідного повернення біженців. В ООН також вважають, що переслідування мусульман рохінджа продовжується.

Нагадаємо, криза загострилася після того, як наприкінці серпня 2017 року група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. 6700 рохінджа убили у М'янмі лише за перший місяць після початку операції проти них, повідомляла міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF).

Від серпня 2017 року з М'янми до Бангладеш утекли близько 700 тисяч представників рохінджа. Передбачалося, що повернення почнеться ще в лютому, однак багато представників рохінджа відмовляються повернутися до М'янми.

За різними оцінками, у М'янмі було більше мільйона мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами М'янми.